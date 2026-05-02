अचानक बदला MP के मौसम का मिजाज, तपती गर्मी और लू के बीच जोरदार बारिश, 50KM प्रति घंटे रफ्तार से चली आंधी

Mp Weather Update: राजधानी भोपाल समेत मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है.भोपाल में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम अचानक बदल गया. तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली. प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है.

नर्मदापुरम जिले में भी भीषण गर्मी और लू के बीच देर शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली. शाम करीब 4 बजे आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली. मौसम में आए इस बदलाव के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने राहत की सांस ली है. मौसम विभाग ने पहले ही नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की थी. साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना भी जताई गई थी.

वहीं पिछले आधा घंटे से जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, तेज आंधी और तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ बिजली के तारों पर गिर गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसी बीच मीनाक्षी चौक क्षेत्र में बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जहां तेज आंधी के दौरान एक पेड़ ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रॉली में मजदूरों के सवार होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फिलहाल मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : MP में गर्मी के बीच अंधड़-बारिश का अलर्ट, इंदौर उज्जैन में बदलेगा मौसम, अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट