किसान भाई ध्यान दें...! एमपी में बदली गेहूं खरीदी की तारीख, जानिए कब और कहां से होगी शुरूआत?

MP Gehu Kharedi 2026: मध्यप्रदेश में इस साल एमएसपी पर गेहूं बेचने का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. शासन ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत खरीदी का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे उपार्जन की तारीखें एक बार फिर आगे बढ़ गई हैं. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश में दो चरणों में गेहूं खरीदा जाएगा. पहले चरण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के केंद्रों पर 10 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी, जबकि प्रदेश के बाकी संभागों में किसानों को 15 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा.

आमतौर पर मध्यप्रदेश की मंडियों और उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की सरकारी खरीदी 20 से 25 मार्च के बीच शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार इसमें 15 से 20 दिन की देरी हो रही है. इस देरी ने उन किसानों की चिंता बढ़ा दी है जो अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेचकर केसीसी लोन चुकाना चाहते थे. अब बैंकों और सहकारी समितियों का दबाव बढ़ने लगा है, जिससे किसानों के पास मजबूरी में मंडियों में कम दाम पर गेहूं बेचने का ही विकल्प बचा है. इससे उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपार्जन लाभ से हाथ धोना पड़ सकता है.

रिकॉर्ड किसानों का रजिट्रेशन

पंजीयन के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस साल गेहूं बेचने के लिए किसानों में भारी उत्साह देखा गया है. इस सीजन में कुल 73,296 किसानों ने उपार्जन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल के 64,000 की तुलना में काफी ज्यादा है. किसानों की इस बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और प्रदेश भर में कुल 142 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. इन्हीं केंद्रों पर किसान अपना स्लॉट बुक कर निर्धारित तारीखों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे, हालांकि देरी की वजह से केंद्रों पर एक साथ भीड़ जुटने की संभावना भी जताई जा रही है.

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खरीदी को लेकर प्रशासन तैयार

खरीदी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन का कहना है कि सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही चरणों में खरीदी का फैसला लिया गया है. 1 अप्रैल की पुरानी तारीख को बदलकर अब 10 और 15 अप्रैल किए जाने से समितियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. हालांकि, जमीनी स्तर पर किसान परेशान हैं क्योंकि फसल कटकर तैयार है और उसे सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है.

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

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