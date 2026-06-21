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जब सिर पर होगा सूरज और गायब हो जाएगी परछाईं, MP के इन जिलों में दिखेगा Zero Shadow, जानें समय और शहरों की लिस्ट

Zero Shadow Day: मध्य प्रदेश के 14 जिलों में 21 जून को शून्य छाया दिवस का अनोखा खगोलीय नजारा देखने को मिलेगा. दोपहर में कुछ समय के लिए सूर्य की सीधी किरणों के कारण परछाइयां लगभग गायब हो जाएंगी. यह दिन साल का सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है.

Written ByPooja
Published: Jun 21, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:17 AM IST
जब सिर पर होगा सूरज और गायब हो जाएगी परछाईं, MP के इन जिलों में दिखेगा Zero Shadow, जानें समय और शहरों की लिस्ट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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