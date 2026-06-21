21 जून साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन सूरज ठीक कर्क रेखा (Tropic of Cancer) के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए दोपहर के समय परछाईं लगभग गायब हो जाती हैं. सारिका घारू ने बताया कि स्थानीय सोलर नून के समय, अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा हो या जमीन पर कोई सीधी चीज रखी जाए, तो उसकी परछाईं सिमटकर पैरों के ठीक नीचे एक बिंदु जैसी हो जाती है और कुछ पलों के लिए पूरी तरह गायब हो जाती है. इस अद्भुत घटना को देखने के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है. लोगों को अपने शहर के लिए तय समय से कुछ मिनट पहले किसी खुली जगह या छत पर जाना चाहिए और सीधे खड़े होना चाहिए या किसी खंभे या पाइप को सीधा खड़ा करना चाहिए. ठीक सौर दोपहर (solar noon) के समय परछाई को गायब होते हुए देखा जा सकता है.