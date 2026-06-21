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Zero Shadow Day: 21 जून का दिन खगोल विज्ञान के प्रेमियों के लिए बेहद अद्भुत होने वाला है. मध्य प्रदेश के 14 जिलों में एक दुर्लभ और अनोखा नजारा देखने को मिलेगा, जिसे 'जीरो शैडो डे' (Zero Shadow Day) कहा जाता है. आज कुछ पलों के लिए इंसान की परछाई उसका साथ छोड़ देगी, यानी पूरी तरह से गायब हो जाएगी. विज्ञान का यह अनोखा चमत्कार केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देता है जो कर्क रेखा (Tropic Of Cancer) पर स्थित हैं.
विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के अनुसार सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा (उत्तरायण) 21 जून को दोपहर 1:57 बजे पूरी होगी. लगभग छह महीने पहले 21 दिसंबर को शुरू हुई यह यात्रा आज अपने चरम पर पहुंचेगी. इस दौरान, सूर्य उत्तरी गोलार्द्ध में अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है. इस घटना को वैज्ञानिक रूप से ‘Summer Solstice’ (ग्रीष्म अयनांत) कहा जाता है.
साल का सबसे लंबा दिन
21 जून साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन सूरज ठीक कर्क रेखा (Tropic of Cancer) के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए दोपहर के समय परछाईं लगभग गायब हो जाती हैं. सारिका घारू ने बताया कि स्थानीय सोलर नून के समय, अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा हो या जमीन पर कोई सीधी चीज रखी जाए, तो उसकी परछाईं सिमटकर पैरों के ठीक नीचे एक बिंदु जैसी हो जाती है और कुछ पलों के लिए पूरी तरह गायब हो जाती है. इस अद्भुत घटना को देखने के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है. लोगों को अपने शहर के लिए तय समय से कुछ मिनट पहले किसी खुली जगह या छत पर जाना चाहिए और सीधे खड़े होना चाहिए या किसी खंभे या पाइप को सीधा खड़ा करना चाहिए. ठीक सौर दोपहर (solar noon) के समय परछाई को गायब होते हुए देखा जा सकता है.
कहां कब होगा जीरो शैडो डे
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