MPBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखें, फरवरी से शुरू होंगे पेपर, देखें पूरा शेड्यूल

छात्र इन बातों का रखें ध्यान

बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को इस बार समय का खास ध्यान रखना होगा. विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा और 8:30 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठना जरूरी रहेगा. सुबह 8:45 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट मिलेंगे. सुबह 8:45 बजे प्रश्न-पत्र दिया जाएगा और 8:55 बजे उत्तरपुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी. इसलिए खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से आने वाले छात्रों को घर से समय पर निकलने की सलाह है, ताकि रास्ते में ट्रैफिक या वाहन की परेशानी होने पर परीक्षा छूटने का खतरा न रहे.