MPBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखें, फरवरी से शुरू होंगे पेपर, देखें पूरा शेड्यूल

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MP Board 10th Time Table 2027: मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के बड़ी खबर सामने आई है. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MPBSE) ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. जारी नए शेड्यूल के मुताबिक 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2027 से शुरू होगी और 10वीं की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी. दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी.
जारी अधिसूचना के मुताबिक, 10वीं कक्षा की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी. इसमें पहले दिन भाषा विषयों के साथ चित्रकला, गायन-वादन, तबला-फखावज और कंप्यूटर से जुड़े पर पेपर कराए जाएंगे. इसके दूसरे दिन NSQF के सभी विषयों के साथ एआई की भी परीक्षा कराई जाएगी. वहीं तीसरे दिन उर्दू का पेपर होगा. वहीं 18 मार्च को लास्ट दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा.
12वीं की कब होंगी परीक्षाएं?
वहीं 12वीं कक्षा के पेपर 17 फरवरी 2027 से शुरू होंगे, जबकि यह 19 मार्च को समाप्त होंगे. पहले दिन बायोटेक्नोलॉजी, गायन-वादन, तबला-पखावज के पेपर होंगे. वहीं 18 फरवरी को उर्दू, मराठी का पेपर होगा. तीसरे दिन संस्कृत का पेपर कराया जाएगा. लास्ट में 19 मार्च को अलग-अलग व्यवसायिक और वैकल्पिक विषयों की परीक्षा कराई जाएगी.
12वीं की कब होंगी परीक्षाएं?
वहीं 12वीं कक्षा के पेपर 17 फरवरी 2027 से शुरू होंगे, जबकि यह 19 मार्च को समाप्त होंगे. पहले दिन बायोटेक्नोलॉजी, गायन-वादन, तबला-पखावज के पेपर होंगे. वहीं 18 फरवरी को उर्दू, मराठी का पेपर होगा. तीसरे दिन संस्कृत का पेपर कराया जाएगा. लास्ट में 19 मार्च को अलग-अलग व्यवसायिक और वैकल्पिक विषयों की परीक्षा कराई जाएगी.
छात्र इन बातों का रखें ध्यान
बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को इस बार समय का खास ध्यान रखना होगा. विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा और 8:30 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठना जरूरी रहेगा. सुबह 8:45 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट मिलेंगे. सुबह 8:45 बजे प्रश्न-पत्र दिया जाएगा और 8:55 बजे उत्तरपुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी. इसलिए खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से आने वाले छात्रों को घर से समय पर निकलने की सलाह है, ताकि रास्ते में ट्रैफिक या वाहन की परेशानी होने पर परीक्षा छूटने का खतरा न रहे.
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