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MPBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखें, फरवरी से शुरू होंगे पेपर, देखें पूरा शेड्यूल

MPBSE 2027 Time Table: मध्य प्रदेश में MPBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. जारी टाइम टेबल के मुताबिक, 10वीं की 24 फरवरी से और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी. आइए आपको पूरे शेड्यूल के बारे में बताते हैं.

Written ByAnil NagarEdited ByManish kushawah
Published: Aug 13, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:42 PM IST
MPBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखें, फरवरी से शुरू होंगे पेपर, देखें पूरा शेड्यूल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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