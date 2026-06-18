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एमपी में फेल छात्रों को एक और मौका, इस योजना के तहत फिर होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा, 20 जून तक करें आवेदन

Ruk Jana Nahi Scheme: मध्यप्रदेश में रुक जाना नहीं योजना के जरिए 10वीं-12वीं फेल या अनुपस्थित छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए जून 2026 में एक और मौका दिया जा रहा है. आइए जानते हैं, कि कैसे आवेदन करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 18, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:44 PM IST
एमपी में फेल छात्रों को एक और मौका, इस योजना के तहत फिर होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा, 20 जून तक करें आवेदन
Image Credit: Ruk Jana Nahi Scheme

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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