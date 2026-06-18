एमपी में फेल छात्रों को एक और मौका, इस योजना के तहत फिर होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा, 20 जून तक करें आवेदन

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MP Board Re-Exam Date: मध्य प्रदेश के उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की ‘रुक जाना नहीं’ योजना के तहत ऐसे छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है. इस योजना के तहत साल 2026 की मुख्य परीक्षा और दूसरे अवसर की परीक्षा में असफल या अनुपस्थित रहे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जून के अंतिम सप्ताह में फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, फरवरी-मार्च 2026 की बोर्ड परीक्षा और उसके बाद अप्रैल-मई 2026 में हुए दूसरे अवसर की परीक्षा में जो छात्र अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे हैं, वे इस विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इच्छुक छात्र 20 जून 2026 तक एमपी ऑनलाइन कियोस्क या इंटरनेट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं.
दिसंबर में दोबारा भर सकेंगे फॉर्म
इस विशेष परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS), भोपाल द्वारा किया जाएगा. खास बात यह है कि इसमें छात्रों के पहले से पास किए गए विषयों के अंक यथावत रहेंगे और केवल फेल हुए विषयों की परीक्षा देनी होगी. यदि कोई छात्र जून 2026 की इस परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह दिसंबर 2026 में होने वाली परीक्षा के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है.
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
नियमों के मुताबिक, जून 2026 की हाईस्कूल 10वीं परीक्षा के पहले चरण में पास होने वाले छात्रों को ही 11वीं कक्षा में नियमित प्रवेश मिलेगा. वहीं, दूसरे चरण में पास होने वाले छात्र नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे, लेकिन वे ओपन स्कूल के माध्यम से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे. इसके अलावा, परीक्षा का एडमिट कार्ड छात्र ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें परीक्षा का टाइम-टेबल और जरूरी दिशा-निर्देश दिए होंगे. किसी भी जानकारी या समस्या के लिए छात्र हेल्पलाइन नंबर 0755-6720200 पर संपर्क कर सकते हैं.
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