MPESB ने सूबेदार, ASI और टाइपिस्ट के 500 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, आवेदन की ये है आखिरी तारीख

MPESB Recruitment For 500 Posts: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है. गृह विभाग के निर्देश और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के बाद, सूबेदार, स्टेनोग्राफर (टाइपिस्ट) और सहायक उपनिरीक्षक (ASI) के कुल 500 रिक्त पदों पर भर्ती अभियान की घोषणा की गई है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी और पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. परीक्षा 10 दिसंबर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में आयोजित की जाएगी.

MPESB ने 500 पदों पर निकाली बंपर भर्ती

दरअसल, एमपीईएसबी (MPESB Recruitment For 500 Posts) द्वारा सूबेदार, शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) और सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे कई युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. इच्छुक उम्मीदवार 3 से 17 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह परीक्षा 10 दिसंबर से राज्य के 10 शहरों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर 3 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कब होगी परीक्षा?

लिखित परीक्षा 10 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 7:30 बजे शुरू होगी. रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे है. परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच होगी. वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. रिपोर्टिंग का समय दोपहर 1:30 बजे है.

जानें परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य/अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क ₹500 है. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ₹250 है. इससे जुड़ी और जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी.

