MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करते ही दिखेगी कंपनी से लेकर एक्सपायरी डेट तक की डिटेल

Bhopal News: छिंदवाड़ा सिरप कांड जैसी घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन (MPPHC) ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की क्वालिटी और सेफ्टी पक्का करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है. राज्य ने अब दवाओं के लिए बारकोड सिस्टम लागू किया है, जिससे सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली लगभग 1,200 ज़रूरी दवाओं की पैकेजिंग पर बारकोड या QR कोड लगाना अनिवार्य हो गया है. इस नए 'ड्रग ट्रैकिंग-ट्रेसिंग सिस्टम' का मकसद नकली दवाओं की सप्लाई को पूरी तरह से रोकना है.

यह भी पढ़ें: जहरीला कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, श्रीसन फार्मा का MR गिरफ्तार, गहराई से हो रही जांच

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी में अब दवाओं पर बारकोड सिस्टम लागू

दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ने अब सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली हर दवा पर बारकोड या QR कोड सिस्टम अनिवार्य कर दिया है. यह कदम MPPHC (मध्यप्रदेश परियोजना निर्माण निगम) ने राज्य में दवा वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया है. अब सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाली करीब 1200 प्रकार की दवाओं की पैकिंग पर बारकोड या QR कोड होना जरूरी होगा.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर के लालच ने ली बच्चों की जान, सिर्फ 8 रुपये के लिए देता था जहरीला कफ सिरप; कोर्ट में कबूला अपना जुर्म

स्कैन करते ही दिखेगी दवा की पूरी जानकारी

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद दवा पर बने कोड को स्कैन करते ही उपयोगकर्ता (मरीज, डॉक्टर या अस्पताल) को दवा से संबंधित पूरी जानकारी, जैसे कंपनी का नाम, बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी डेट तुरंत मिल जाएगी. यह 'जीएस-1' सिस्टम दवा की सप्लाई, स्टॉक और उपयोग की ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा. इससे न केवल वितरण और एक्सपायरी का रिकॉर्ड दुरुस्त रहेगा, बल्कि दवा की प्रामाणिकता की जांच भी आसान हो जाएगी. राज्य द्वारा लागू किए गए इस सफल सिस्टम के आधार पर केंद्र सरकार भी ऐसा ही एक कानून बनाने की तैयारी कर रही है. (रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी)

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.