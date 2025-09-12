MPPSC 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी, 110 पदों पर चयन; देखिए पूरी लिस्ट

MPPSC 2024 Final Result Declared: भोपाल: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है. 110 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 87% पदों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जबकि 13% पदों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है. इस बार की टापर्स की सूची में महिलाओं की दमदार उपस्थिति रही है. । टॉप 13 अभ्यर्थियों में से 5 महिला उम्मीदवार शामिल हैं.

दरअसल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा यह परिणाम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार (इंटरव्यू) के बाद घोषित किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों की अलग-अलग पदों पर नियुक्ति की जाेगी.

देखिए टॉप-13 की लिस्ट

1- देवांशु शिवहरे- कुल अंक 953 (1685 अंक में से)

2- ऋषव अवस्थी-945.50 अंक

3- अंकित 942 अंक

4- शुभम - 913 अंक

5- हर्षिता दवे- 893.75 अंक

6- रुचि जाट-891 अंक

7- नम्रता जैन- 890 अंक

8- गिरराज परिहार-859.75 अंक

9- स्वर्णा दिवान-833.75 अंक

10- विक्रमदेव सरयम-765.50 अंक

11- शिवानी सिरमचे-761.50 अंक

12- जतिन ठाकुर- 759.75 अंक

13- हिमांशु सोनी- 716 अंक