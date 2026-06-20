राज्य चुनें
MPPSC Mains Exam 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. आयोग ने यह कदम हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद उठाया है. कुल 158 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में प्रारंभिक चरण पास करने वाले लगभग 4 हजार अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे. आप परीक्षा की तारीखों और आवेदन की अवधि से जुड़ी सभी जानकारी नीचे देख सकते हैं.
अगस्त में होगी परीक्षा
MPPSC के अनुसार यह परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक राज्य के 12 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन शामिल हैं. यह परीक्षा कुल 158 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 4,000 उम्मीदवार शामिल होंगे.
परीक्षा का समय और सेंटर
पहले चार प्रश्न-पत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे. आखिरी दो पेपर दोपहर में होंगे, जिनके शुरू होने का समय दोपहर 12:00 बजे और 12:30 बजे तय किया गया है. इसके अलावा, मुख्य परीक्षा राज्य के 12 शहरों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सागर, शहडोल, बड़वानी, उज्जैन और बालाघाट में आयोजित की जाएगी.
25 जून से शुरू होंगे आवेदन
मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जून से 15 जुलाई 2026 तक किए जा सकेंगे. उम्मीदवार MP Online और MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. आयोग ने आवेदन पत्र में गलतियों को सुधारने के लिए 30 जून से 17 जुलाई 2026 तक का समय दिया है. इसके लिए 50 रुपये का शुल्क तय किया गया है.
एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे?
मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 अगस्त, 2026 से ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेंगे. आयोग ने साफ किया है कि एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे. जो उम्मीदवार तय समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेट फीस देकर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच ₹3,000 की लेट फीस के साथ आवेदन जमा किए जा सकते हैं. वहीं आवेदन करने का आखिरी मौका ₹25,000 की स्पेशल लेट फीस के साथ 23 जुलाई से 27 जुलाई तक मिलेगा.
जानिए फीस
मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), EWS और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹400 तय किया गया है. वहीं सामान्य श्रेणी और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को ₹800 का शुल्क देना होगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!