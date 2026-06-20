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MPPSC मेंस 2025 का शेड्यूल जारी, अगस्त में होगी परीक्षा, 25 जून से शुरू होंगे आवेदन; जानिए डिटेल्स

MPPSC Mains Exam 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने 18 जून, 2026 के हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक राज्य के 12 शहरों में 158 पदों के लिए आयोजित की जाएगी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 20, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:27 AM IST
MPPSC मेंस 2025 का शेड्यूल जारी, अगस्त में होगी परीक्षा, 25 जून से शुरू होंगे आवेदन; जानिए डिटेल्स
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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