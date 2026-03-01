MPPSC परीक्षा में बड़ी लापरवाही! सेंटर से बाहर आते ही छात्रों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- जो पेपर मिले वो पहले से हल थे

MPPSC Exam Irregularity: भोपाल में MPPSC की SET परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी देखी गई है. परीक्षा दे रहे छात्रों ने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे ये मामला अब तूल पकड़ते दिखाई दे रहा है. दरअसल, 1 मार्च को दोपहर 12 से 3 बजे तक SET परीक्षा कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल पर आयोजित की गई थी. परीक्षा केंद्र पर बच्चों के साथ जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था. केंद्र से बाहर आए छात्रों ने बताया उन्हें गलत प्रश्न पत्र मिले थे, परीक्षा डेढ़ घंटे लेट से शुरू हुआ, कई प्रश्न पत्र पहले से ही हल किए हुए थे.

MPPSC की परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी

परीक्षा देकर बाहर आए बच्चों ने बताया कि परीक्षा 12 से 3 बजे तक आयोजित होनी थी लेकिन परीक्षा करीब डेढ़ घंटे बाद संचालित की गई थी. कई छात्रों को ऐसे प्रश्न पत्र थमाए गए थे जो पहले से ही हल किए हुए थे. कई कॉपियों में तो पेन से टिक मार्क लगा था, रफ-वर्क भी किया गया था. जब छात्रों ने इसपर सवाल किया तो उन्हें परीक्षा न देने को लेकर धमकाया गया और उन्हें बदमाशी का हवाला देकर अलग-अलग कक्षाओं में बैठा दिया गया था.

प्रशन पत्र पर दूसरे विद्यार्थी का नाम

कोमल नाम की छात्रा ने बताया कि उसे जो पेपर मिला था उसपर किसी अन्य छात्र का नाम पहले से ही लिखा हुआ था. नाम ही नहीं रोल नंबर तक लिखा हुआ था. कोमल ने कैमरे के सामने पेपर दिखाया जिसपर ‘चूड़ामणि’ नाम के स्टूडेंट का नाम लिखा था और इसी के साथ उसका रोल नंबर भी पहले से ही लिखित था. कोमल ने बताया कि ना ही ये नाम उसका है और ना ही रोल नंबर. इस घटना के बाद से पेपर किन व्यवस्थाओं में लिया जा रहा था उसपर सवाल उठ रहा है.

पेपर लीक या...

केंद्र पर ऐसी अव्यवस्थाओं को देखते हुए छात्रों ने इसका जमकर विरोध किया है. छात्रों ने बताया कि जो बच्चे केंद्र पर मौजूद नहीं थे उनकी शीट पहले से ही खुली हुई थी. परीक्षा सेंटर पर अनियमितताओं को देखते हुए कई बच्चों ने पेपर लीक के आरोप लगाए हैं हालांकि MPPSC की तरफ से इस पर किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है. छात्रों की मांग है कि सेंटर से जो तस्वीरें सामने आईं हैं उससे साफ पता चलता है कि कुछ तो गलत हुआ है इसलिए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हर बच्चे को सामान अधिकार मिलना चाहिए.

