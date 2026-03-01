Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3127095
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MPPSC परीक्षा में बड़ी लापरवाही! सेंटर से बाहर आते ही छात्रों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- जो पेपर मिले वो पहले से हल थे

MP News:भोपाल में MPPSC की SET परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. परीक्षा देकर सेंटर से बाहर आए छात्रों  ने संचालित परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं. छात्रों को जो पेपर बांटे गए थे उनमें 40-50 प्रश्न पहले से ही हल किए हुए थे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bhopal news
bhopal news

MPPSC Exam Irregularity: भोपाल में MPPSC की SET परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी देखी गई है. परीक्षा दे रहे छात्रों ने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे ये मामला अब तूल पकड़ते दिखाई दे रहा है. दरअसल, 1 मार्च को दोपहर 12 से 3 बजे तक SET परीक्षा कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल पर आयोजित की गई थी. परीक्षा केंद्र पर बच्चों के साथ जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था. केंद्र  से बाहर आए छात्रों ने बताया उन्हें गलत प्रश्न पत्र मिले थे, परीक्षा डेढ़ घंटे लेट से शुरू हुआ, कई प्रश्न पत्र पहले से ही हल किए हुए थे. 

MPPSC की परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी
परीक्षा देकर बाहर आए बच्चों ने बताया कि परीक्षा 12 से 3 बजे तक आयोजित होनी थी लेकिन परीक्षा करीब डेढ़ घंटे बाद संचालित की गई थी. कई छात्रों को ऐसे प्रश्न पत्र थमाए गए थे जो पहले से ही हल किए हुए थे.  कई कॉपियों में तो पेन से टिक मार्क लगा था, रफ-वर्क भी किया गया था. जब छात्रों ने इसपर सवाल किया तो उन्हें परीक्षा न देने को लेकर धमकाया गया और उन्हें बदमाशी का हवाला देकर अलग-अलग कक्षाओं में बैठा दिया गया था. 

प्रशन पत्र पर दूसरे विद्यार्थी का नाम
कोमल नाम की छात्रा ने बताया कि उसे जो पेपर मिला था उसपर किसी अन्य छात्र का नाम पहले से ही लिखा हुआ था. नाम ही नहीं रोल नंबर तक लिखा हुआ था. कोमल ने कैमरे के सामने पेपर दिखाया जिसपर ‘चूड़ामणि’ नाम के स्टूडेंट का नाम लिखा था और इसी के साथ उसका रोल नंबर भी पहले से ही लिखित था. कोमल ने बताया कि ना ही ये नाम उसका है और ना ही रोल नंबर. इस घटना के बाद से पेपर किन व्यवस्थाओं में लिया जा रहा था उसपर सवाल उठ रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पेपर लीक या...
केंद्र पर ऐसी अव्यवस्थाओं को देखते हुए छात्रों  ने इसका जमकर विरोध किया है. छात्रों ने बताया कि जो बच्चे केंद्र पर मौजूद नहीं थे उनकी शीट पहले से ही खुली हुई थी. परीक्षा सेंटर पर अनियमितताओं को देखते हुए कई बच्चों ने पेपर लीक के आरोप लगाए हैं हालांकि MPPSC की तरफ से इस पर किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है.  छात्रों की मांग है कि सेंटर से जो तस्वीरें सामने आईं हैं उससे साफ पता चलता है कि कुछ तो गलत हुआ है इसलिए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हर बच्चे को सामान अधिकार मिलना चाहिए.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

bhopal news hindi

Trending news

bhopal news hindi
MPPSC परीक्षा में बड़ी लापरवाही! छात्रों ने किया खुलासा, कहा- सॉल्व्ड पेपर बांटे गए!
rewa news
एमपी में गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन, लूटने वाला उत्तराखंड का गैंग बेनकाब, 13गिरफ्तार
gwalior news
90 साल के रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर से 2.52 करोड़ की ठगी, दिल्ली से 4 आरोपी गिरफ्तार
mp holi
मध्य प्रदेश में होली पर 2 दिन की छुट्टी, जानें किन तारीखों को बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस
katni news hindi
एक बाइक पर कुल नौ लोग हुए सवार, मोटरसाइकिल तो क्या, कैमरे में भी नहीं हो पाए फिट
Fag Festival
होली से पहले बाबा महाकाल की नगरी में शुरू हुआ फाग उत्सव, भगवान संग खेली गई होली
bhojpur temple
'सिर्फ 2 मिनट की तो बात थी...', भोजपुर मंदिर में वरमाला से रोकने पर भड़का दूल्हा...
Latest Shahdol News
जब छात्रों के साथ होली खेलने पहुंची मधुमक्खियां, मची भगदड़, गिरते-पड़ते दिखे छात्र
Holi Special Trains
होली स्पेशल ट्रेनों का MP के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज, चेक करें पूरा शेड्यूल
Government holidays declared
निपटा लें काम! MP में इतने दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित, बैंक...स्कूल सब रहेंगे बंद