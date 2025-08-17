रोटी-कपड़ा और मकान का सपना होगा साकार, MP सरकार दे रही रहने के लिए मुफ्त प्लॉट
भोपाल

रोटी-कपड़ा और मकान का सपना होगा साकार, MP सरकार दे रही रहने के लिए मुफ्त प्लॉट

MP Government Scheme: मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2025 के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त में प्लॉट मुहैया कराएगी. इसके बाद आवेदक पीएम आवास योजना के तहत उस प्लॉट पर घर बनवा सकते हैं.

 

Aug 17, 2025
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2025: कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र और आवास जैसी संपूर्ण सुविधाएं होती हैं तो उसकी सभी जरूरतें भी लगभग पूरी हो जाती हैं. अगर आपके पास खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए घर है, तो समझिए कि आपकी बुनियादी जरूरतें काफी हद तक पूरी हो गई हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना 2025 (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2025 kya hai) एक बड़ी योजना मानी जा रही है. एमपी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों को जमीन आवंटित कर रही है जिनके पास न तो रहने के लिए घर है और न ही घर बनाने के लिए जमीन. इस खबर में जानिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना 2025 (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2025) का लाभ कैसे उठाएं.

क्या है मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2025
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2025 एमपी सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजना है जो साल 2014 में शुरू की गई थी. इस योजना के माध्यम से आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को घर बनवाने के लिए जमीन दिया जाता है. राज्य सरकार बिल्कुल ही मुफ्त में रहने के लिए प्लॉट मुहैया कराती है. इस प्लॉट पर योजना के लाभार्थी बाद में घर बनवा सकते हैं. लाभार्थी चाहे तो पीएम आवास योजना(pm awas yojana) के तहत भी प्लॉट पर घर बनवा सकते हैं. इस योजना से ग्रमीण क्षेत्रों में, कच्चे मकान या फिर किराए पर रह रहें लोगों को ज्यादा फायदा होगा.

कैसे करें योजना में आवेदन
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2025 का लाभ पाने के लिए आप https://saara.mp.gov.in/  इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2025 का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है. जिनके परिवार के पास खुद का कोई जमीन नहीं हो. आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन हो. परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए, ना ही परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में पदस्थ हो. लाभार्थी की उम्र 25 से ज्यादा होनी चाहिए. वहीं इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनका नाम उसी गांव के मतदाता सूची में हो जहां वे जमीन की मांग कर रहे हैं. 

जरूरी जानकारी
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,  बैंक पासबुक की कॉपी,  मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो. इन डॉक्यूमेंट से ही आप योजना के पात्र बन सकते हैं. मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2025 से आपको डबल फायदा होगा. एक तो सरकार आपको प्लॉट मुहैया कराएगी दूसरा कि पीएम आवास योजना से आप अपने सपनों का घर भी बनवा सकते हैं. इसलिए जल्द से जल्द इस योजना में अपने आपको रजिस्टर करें.

