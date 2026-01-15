Advertisement
हनी ट्रैप के जाल में फंसा निगम कर्मचारी, ब्लैकमेल कर वसूले 8 लाख, परेशान होकर की आत्महत्या

Bhopal Honey Trap: भोपाल में ब्लैकमेलिंग से परेशान नगर निगम के एक कर्मचारी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली. आरोप है कि एक महिला ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया. इस साजिश में 4 लोगों का गिरोह शामिल था, जिसका एक सदस्य खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बता कर मृतक को धमका रहा था.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:27 PM IST
Bhopal Honey Trap: राजधानी भोपाल में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग से परेशान नगर निगम के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है. मृतक की पहचान नगर निगम कर्मचारी सुल्तान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक पिछले करीब 6 महीनों से मानसिक रूप से परेशान था. कोलार थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आरोप है कि एक महिला ने उसे प्रेम के जाल में फंसाया, जिसके बाद पैसों की मांग को लेकर ब्लैकमेल किया या जाने लगा. बताया जा रहा है कि इस पूरी साजिश में चार लोगों का एक संगठित गिरोह सक्रिय था. जनकारी के मुताबित गिरोह का एक सदस्य ने खुद को पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बताकर कॉल और मैसेज के जरिए मृतक को धमकी दी. गिरोह पर छह महीने में मृतक से 8 लाख रुपए वसूलने का आरोप है.

जानकारी के मुताबिक नेहा चौरसिया नाम की एक महिला ने पहले सुल्तान से दोस्ती की. उसका भरोसा जीतने के बाद, उसने पैसे मांगना शुरू कर दिया. आरोप है कि इसमें शामिल चारों लोगों ने अलग-अलग फोन नंबरों से लगातार कॉल और मैसेज करके सुल्तान को धमकी दी और दबाव डाला, जिससे उसे वह बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गया था.

महिला ने 161 मिस्ड कॉल किए

मृतक के फोन से चैट और कॉल डिटेल्स सामने आई हैं. सुल्तान ने अपने फोन में महिला और उसके साथियों के कुल पांच नंबर सेव किए थे. एक नंबर ‘माई वाइफ’ के नाम से और दूसरा 'अंकल TI' के नाम से सेव था. फोन में महिला के 161 मिस्ड कॉल मिले. उसके साथियों के भी कई मिस्ड कॉल रिकॉर्ड किए गए थे.

मृतक ने भाई से महिला को 8 देने की कही बात

मृतक के छोटे भाई सलमान के मुताबिक, सुल्तान ने इलाज के दौरान उसे बताया था कि उसने महिला को 8 लाख रुपये दिए थे. उसने उसे अपने मोबाइल फोन पर चैट मैसेज और स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे. महिला मंगलवार शाम तक सुल्तान को फोन कर रही थी. उसी रात 9 बजे सुल्तान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली.

मृतक का एक साल पहले हुआ था तलाक

बताया जा रहा है कि सुल्तान खान नगर निगम में ड्राइवर था और थुआखेड़ा कोलार में रहता था. उसका करीब एक साल पहले अपनी पत्नी से तलाक हो गया था. उसके दो बच्चे हैं. तलाक के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था. करीब छह महीने पहले सुल्तान महिला के संपर्क में आया था.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

