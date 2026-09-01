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ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में बुर्काधारी महिलाओं की तलवारबाजी पर 2 धड़ों में मुस्लिम समाज, महिला आयोग तक पहुंचा मामला

भोपाल में ईद मिलादुन्नबी के पारंपरिक जुलूस के दौरान बुर्काधारी मुस्लिम महिलाओं द्वारा की गई तलवारबाजी पर मुस्लिम समाज 2 धड़ों में बंट गया है. एक तरफ शहर मुफ्ती मौलाना अबुल कलाम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं का दल मुफ्ती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्य महिला आयोग की चौखट पर पहुंच गया है.

Written ByZee Pramod Sharma
Published: Sep 01, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:46 PM IST
ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में बुर्काधारी महिलाओं की तलवारबाजी पर 2 धड़ों में मुस्लिम समाज, महिला आयोग तक पहुंचा मामला

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Zee Pramod Sharma

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प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज में एसोसिएट एडिटर हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. अपनी बेबाक, तथ्यपरक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रमोद शर्मा ने देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी खोजी रिपोर्टें की हैं, जिन्होंने व्यापक जनचर्चा के साथ-साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उनकी चर्चित रिपोर्टों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उन पर होने वाले अत्याचार, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के कथित अर्धधर्मांतरण जैसे विषय प्रमुख रहे हैं.

प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज के लोकप्रिय चुनावी शो 'चुनावी दूरबीन' के होस्ट भी हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से वे चुनावी राज्यों की राजनीतिक नब्ज़, ज़मीनी समीकरण, मतदाताओं का मूड और सत्ता की वास्तविक तस्वीर दर्शकों तक सरल और तथ्यात्मक अंदाज में पहुंचाते हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में व्यापक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किए हैं. उनकी कई खोजी रिपोर्टों ने प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और संबंधित सरकारों व एजेंसियों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया.

यदि आप प्रमोद शर्मा से सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें ईमेल कर सकते हैं: Pramod2.sharma@zeemedia.com. इसके अलावा इंस्टाग्राम (@Zee_Pramod)

 

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