/ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में बुर्काधारी महिलाओं की तलवारबाजी पर 2 धड़ों में मुस्लिम समाज, महिला आयोग तक पहुंचा मामला

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद मिलादुन्नबी के पारंपरिक जुलूस के दौरान बुर्काधारी मुस्लिम महिलाओं द्वारा दिखाई गई तलवारबाजी की कला पर गहरा विवाद खड़ा हो गया है. इस हैरतअंगेज करतब को लेकर मुस्लिम समाज दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है. एक तरफ जहां शहर मुफ्ती मौलाना अबुल कलाम ने इस तरह के प्रदर्शन को गैर-इस्लामी बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं का दल मुफ्ती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्य महिला आयोग की चौखट पर पहुंच गया है.
जुलूस के दौरान बुर्का पहने महिलाओं द्वारा नकली तलवारों से करतब दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर मुफ्ती मौलाना अबुल कलाम ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस आयोजन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत इस्लाम नहीं देता. मुफ्ती ने कहा, 'अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद के सामने यह तस्वीर पेश की गई होती तो क्या वे इससे खुश होते? बिल्कुल नहीं. ऐसे आयोजनों से समाज और धार्मिक मान्यताओं पर गलत असर पड़ता है.' उन्होंने इसे अज़ाब की वजह बताते हुए तलवारबाज़ी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की.
मुफ्ती हटाओ के नारे, महिला आयोग में शिकायत
मुफ्ती मौलाना अबुल कलाम के बयान से आक्रोशित मुस्लिम महिलाओं और सामाजिक संगठनों के एक बड़े दल ने भोपाल के शहर मुफ्ती के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं. बड़ी संख्या में बुर्काधारी महिलाओं ने एकजुट होकर राज्य महिला आयोग का रुख किया और शहर मुफ्ती अबुल कलाम की गिरफ्तारी तथा उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.
राज्य महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मुस्लिम महिलाओं की ओर से शहर मुफ्ती के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई .। आयोग प्राप्त शिकायत के आधार पर पूरे मामले में वैधानिक जांच और नियमानुसार कार्रवाई करेगा.
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया समर्थन
विवाद के बीच भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने महिलाओं के इस हुनर का खुलकर समर्थन किया है. मसूद ने कहा कि जुलूस में महिलाओं ने पूरी मर्यादा और पारंपरिक लिबास (बुर्का) में रहकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा, 'मर्यादा में रहकर अपने फन और हुनर का प्रदर्शन करने की सबको आजादी है। कोई भी धर्म अच्छाई और हुनर के रास्ते में नहीं आता.'
फिलहाल, अपने ही धर्मगुरु के खिलाफ भोपाल की मुस्लिम महिलाओं की इस सीधी चुनौती ने शहर का सियासी और सामाजिक पारा बढ़ा दिया है. अब सभी की नजरें राज्य महिला आयोग की कार्रवाई और शिक्षा-धर्म की इस खींचतान पर टिकी हैं.