ईद पर माहौल खराब करने की साजिश! मुस्लिम स्कॉलर का बेतुका बयान- 'सिर्फ मुसलमानों से ही करें खरीदारी...'

Ramadan News: इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है और आने वाली ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है. इसको लेकर मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने एक वीडियो जारी कर मुस्लिमों से एक खास अपील की है. इसके बाद से प्रदेश की राजनीति में सियासत भी तेज हो गई है. वहीं हिंदू संगठनों ने भी तौकीर के बयान पर आपत्ति जताई है. इसके अलावा, बीजेपी ने भी इस तरह के बर्ताव को निंदनीय है.

दरअसल, तौकीर निजामी ने वीडियो के माध्य से कहा कि भाईजान, भाईजानों से ही रमजान और ईद की खरीदारी करें. मुसलमान हमारी कौम की आर्थिक को मजबूत करें. उन्होंने कहा कि समाज की माली हालत सुधारने के लिए अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें. इससे कौम की मदद हो सके. तौकीर ने कहा कि सच्चर कमेी की रिपोर्ट कह रही है कि मुल्क में मुस्लिम समाज की हालत दलित समाज से भी बदतर है.

हिंदू संगठनों में नाराजगी

वहीं इस बयान के बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है. संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि फतवा जारी करने वाले पंपलेट बांटने वाले अब सीधे वीडियो बनाकर अपील कर रहे हैं. हिंदू संगठन ने सनातनियों से की अपील गुढ़ी पाडवा और चैत्र नवरात्र की खरीदारी के लिए मुस्लिम दुकानों का बहिष्कार करें. हर सनातनी मां भगवती के सामने संकल्प ले की नवरात्र की खरीदारी मुस्लिम दुकानदारों से नहीं करेंगे. उन्होंने पीरजादा तौकीर निजामी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

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माहौल क्यों खराब कर रहे?

इस पर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि इस तरह की अपील करने वाले समाज के ठेकेदारों को यह सूचना चाहिए कि त्योहार पर माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? जब सरकारें भेदभाव नहीं करती गरीब कल्याण की योजनाओं में न जाति देखी जाती है ना धर्म देखा जाता है. तब त्योहार के मौके पर जाती और धर्म की बातें क्यों सामने आती है. ऐसे लोग माहौल खराब करना चाहते हैं और धर्म के आधार पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं.

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

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