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UCC के विरोध में क्यों उतरी मुस्लिम महिलाएं, भोपाल से लेकर आगर-मालवा तक सौंपा ज्ञापन, अनुच्छेद 26-29 का दिया हवाला

राजधानी भोपाल समेत एमपी के 35 जिलों में मुस्लिम संगठनों ने UCC के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताते हुए बिल वापस लेने की मांग की.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Aug 19, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:02 PM IST
UCC के विरोध में क्यों उतरी मुस्लिम महिलाएं, भोपाल से लेकर आगर-मालवा तक सौंपा ज्ञापन, अनुच्छेद 26-29 का दिया हवाला

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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