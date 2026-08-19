/UCC के विरोध में क्यों उतरी मुस्लिम महिलाएं, भोपाल से लेकर आगर-मालवा तक सौंपा ज्ञापन, अनुच्छेद 26-29 का दिया हवाला

आगर-मालवा में भी मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन

आगर-मालवा में भी समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक को लेकर मुस्लिम समाज ने विरोध जताया है. मुस्लिम समाज की महिलाओं, युवतियों और प्रबुद्धजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की. समाजजनों का कहना है कि UCC के कुछ प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं. मुस्लिम समाज के लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए इसे समानता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताया.



UCC का विरोध

ज्ञापन में अनुसूचित जनजाति को दी गई छूट और अलग-अलग समुदायों के लिए प्रावधानों में अंतर पर भी सवाल उठाए गए. यह मांग की गई कि कानून बनाने से पहले सभी प्रभावित पक्षों और कानून विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए. मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति से UCC विधेयक पर पुनर्विचार करने और सभी वर्गों के संवैधानिक एवं धार्मिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की है.