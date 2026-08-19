/UCC के विरोध में क्यों उतरी मुस्लिम महिलाएं, भोपाल से लेकर आगर-मालवा तक सौंपा ज्ञापन, अनुच्छेद 26-29 का दिया हवाला

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भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का विरोध किया. बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंचीं. भोपाल कलेक्टर की गैर-मौजूदगी में ज्ञापन सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को सौंपा गया. विरोध कर रही महिलाओं ने UCC को 'काला कानून' बताया और इसे वापस लेने की मांग की. उन्होंने सरकार से इस कानून पर फिर से विचार करने और इसे रद्द करने की अपील की.
मुस्लिम संगठनों ने राज्य के 35 जिलों में UCC का विरोध करते हुए एक साथ ज्ञापन सौंपने का काम किया है. इन संगठनों ने इस मुद्दे पर चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ज्ञापन सौंपना पहला चरण है. इसके बाद, संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 से जुड़े प्रावधानों के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए सभी समुदायों के लोगों के साथ राउंड-टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी.
आगर-मालवा में भी मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन
आगर-मालवा में भी समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक को लेकर मुस्लिम समाज ने विरोध जताया है. मुस्लिम समाज की महिलाओं, युवतियों और प्रबुद्धजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की. समाजजनों का कहना है कि UCC के कुछ प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं. मुस्लिम समाज के लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए इसे समानता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताया.
UCC का विरोध
ज्ञापन में अनुसूचित जनजाति को दी गई छूट और अलग-अलग समुदायों के लिए प्रावधानों में अंतर पर भी सवाल उठाए गए. यह मांग की गई कि कानून बनाने से पहले सभी प्रभावित पक्षों और कानून विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए. मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति से UCC विधेयक पर पुनर्विचार करने और सभी वर्गों के संवैधानिक एवं धार्मिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की है.
बिल वापस लेने की मांग
बुधवार को, मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने खरगोन कलेक्ट्रेट पहुंचे और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2026 बिल का विरोध करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने बिल को तुरंत वापस लेने और प्रस्तावित कानून पर रोक लगाने की मांग की. प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे कानून पर व्यापक चर्चा ज़रूरी है, जिसमें विभिन्न समुदायों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखा जाए. उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे इस बिल पर तुरंत रोक लगाएं.
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