Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3041039
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

नागपुर-भोपाल हाईवे 47 पर फिर थमी रफ्तार, बरेठा घाट में घंटों जाम से यात्री बेहाल

Nagpur Bhopal Highway News: नागपुर-भोपाल हाईवे 47 पर बैतूल के बरेठा घाट में एक बार फिर लंबा जाम लग गया. संकरे मोड़ और भारी ट्रैफिक के कारण सैकड़ों वाहन फंसे हैं. यात्री घंटों से परेशान हैं, पुलिस यातायात सुचारू करने में जुटी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नागपुर-भोपाल हाईवे 47 पर फिर थमी रफ्तार
नागपुर-भोपाल हाईवे 47 पर फिर थमी रफ्तार

NH-47 Traffic Jam: नागपुर-भोपाल नेशनल हाईवे 47 पर एक बार फिर यातायात व्यवस्था चरमरा गई है. बैतूल जिले के बरेठा घाट में शाम होते-होते लंबा जाम लग गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए. अचानक लगे जाम ने यात्रियों की रफ्तार रोक दी और लोग घंटों तक सड़क पर इंतजार करने को मजबूर हो गए. यह इलाका पहले से ही संकरे मोड़ों और भारी ट्रैफिक दबाव के लिए जाना जाता है.

जाम का सबसे ज्यादा असर बसों, ट्रकों और निजी वाहनों पर पड़ा है. दूर-दराज के सफर पर निकले यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. कई लोग खाने-पीने और पानी की व्यवस्था न होने से परेशान नजर आए. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह जाम और भी कठिन साबित हो रहा है. सड़क पर खड़े वाहनों की लंबी कतारें परेशानी की कहानी खुद बयां कर रही हैं.

कब होगा स्थाई समाधान?
स्थानीय लोगों के मुताबिक, बरेठा घाट के तीखे मोड़ और लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या इस जाम की बड़ी वजह बनती जा रही है. जरा-सी चूक या भारी वाहन की रफ्तार थमते ही पूरा ट्रैफिक ठहर जाता है. यात्रियों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि यहां बार-बार जाम लगता रहा है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करने की कोशिश शुरू की गई. पुलिसकर्मी एक-एक कर वाहनों को निकालने में जुटे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आने में समय लग सकता है. प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और जाम खुलवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nagpur Bhopal Highway

Trending news

Somnath Shivling
महाकाल का सोमनाथ के दो शिवलिंगों से दिव्य मिलन, महमूद गजनवी से जुड़ा है इतिहास
jhabua news
वन भूमि पर गोरखधंधा का पर्दाफाश! झाबुआ में प्रशासने 25 अतिक्रमणों पर चलाया बुलडोजर
ladli behna scheme
...तो लाड़ली बहनों का रुक जाएगा पैसा! एमपी के मंत्री विजय शाह ने सुनाया फरमान
Madhya Pradesh Red Road
MP में अनोखा प्रयोग! देश की पहली ‘रेड रोड’ शुरू, जानिए क्यों है यह सड़क खास
Balaghat Nagar Palika
एमपी में प्रदूषण के खिलाफ NGT सख्त, बालाघाट नगर पालिका पर 17.67 करोड़ का जुर्माना
mp tribal village
पानी के लिए तरस रहे आदिवासी! स्कूल से आधा किमी दूर प्यास बुझाने जाते हैं बच्चे
Latest Ratlam News
कहीं आप भी तो नहीं 3 दिन पुराना खा रहे हैं मोमोस? खबर पढ़ते ही फटी रह जाएंगी आंखें
Latest Vidisha News
विदिशा में बड़ा हादसा, पिकनिक मनाने जा रहे 48 बच्चों से भरी बस नदी में गिरी, 28 घायल
damoh news
दमोह में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में लगी भीषण आग, जिंदा जला चार महीने का मासूम
Latest Ujjain News
उज्जैन में हिंदू महिला से मुस्लिम युवकों ने की अश्लील टिप्पणी, दी मां-बहन की गालियां