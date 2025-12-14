नागपुर-भोपाल हाईवे 47 पर फिर थमी रफ्तार, बरेठा घाट में घंटों जाम से यात्री बेहाल

Nagpur Bhopal Highway News: नागपुर-भोपाल हाईवे 47 पर बैतूल के बरेठा घाट में एक बार फिर लंबा जाम लग गया. संकरे मोड़ और भारी ट्रैफिक के कारण सैकड़ों वाहन फंसे हैं. यात्री घंटों से परेशान हैं, पुलिस यातायात सुचारू करने में जुटी है.
NH-47 Traffic Jam: नागपुर-भोपाल नेशनल हाईवे 47 पर एक बार फिर यातायात व्यवस्था चरमरा गई है. बैतूल जिले के बरेठा घाट में शाम होते-होते लंबा जाम लग गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए. अचानक लगे जाम ने यात्रियों की रफ्तार रोक दी और लोग घंटों तक सड़क पर इंतजार करने को मजबूर हो गए. यह इलाका पहले से ही संकरे मोड़ों और भारी ट्रैफिक दबाव के लिए जाना जाता है.
जाम का सबसे ज्यादा असर बसों, ट्रकों और निजी वाहनों पर पड़ा है. दूर-दराज के सफर पर निकले यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. कई लोग खाने-पीने और पानी की व्यवस्था न होने से परेशान नजर आए. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह जाम और भी कठिन साबित हो रहा है. सड़क पर खड़े वाहनों की लंबी कतारें परेशानी की कहानी खुद बयां कर रही हैं.
कब होगा स्थाई समाधान?
स्थानीय लोगों के मुताबिक, बरेठा घाट के तीखे मोड़ और लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या इस जाम की बड़ी वजह बनती जा रही है. जरा-सी चूक या भारी वाहन की रफ्तार थमते ही पूरा ट्रैफिक ठहर जाता है. यात्रियों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि यहां बार-बार जाम लगता रहा है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है.
जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करने की कोशिश शुरू की गई. पुलिसकर्मी एक-एक कर वाहनों को निकालने में जुटे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आने में समय लग सकता है. प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और जाम खुलवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
