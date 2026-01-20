MP में होगा दिल्ली से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज, इन स्टेशनों पर रुकेगी गाड़ियां

Bhopal Special Train: भारतीय रेलवे ने दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के नांदेड़ के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को ध्यान में रखते हुए यह ट्रेनें चलाई जा रही हैं. जिनका लाभ मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि यह दोनों स्पेशल ट्रेनें एमपी भी तीन स्टेशन पर रुकेगी, ऐसे में महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा. इन ट्रेनों का संचालन 24 और 25 जनवरी 2026 को किया जाएगा. यात्रियों की बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए यह ट्रेनें संचालित की जा रही हैं.

भोपाल, बीना-इटारसी में होगा स्टॉपेज

नांदेड़ के लिए चलने वाली दोनों स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज भोपाल, बीना और इटारसी रेलवे स्टेशन पर होगा. ऐसे में यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को इन ट्रेनों के चलने से बड़ी राहत मिलेगी. रेलवे के अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को नांदेड़ में होने वाले धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी. हालांकि रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रा शुरू करने से पहले यात्री ट्रेनों की समय सारणी जरूर चेक कर ले, इसके अलावा ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति जानकारी भी समझ ले.

ये स्पेशल ट्रेनें चलेगी

गाड़ी संख्या 04524/04523 चंडीगढ़–नांदेड़–चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन 23 और 24 जनवरी को चंडीगढ़ से रात 9 बजकर 50 मिनट पर चलेगी और अगले दिन दोपहर 2 बजे नांदेड़ पहुंचेगी. यह ट्रेनें भोपाल, बीना और इटारसी में स्टॉपेज लेगी. यही ट्रेन वापसी में नांदेड़ से रात में 9 बजकर 55 मिनट पर चलेगी और अगले दिन 2 बजकर 10 मिनट पर चंड़ीगढ़ पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 04494/04493 हजरत निजामुद्दीन–नांदेड़–हजरत निजामुद्दीन ट्रेन 23 और 24 जनवरी को चलेगी. यह ट्रेन रात में 10 बजकर 25 मिनट पर चलेगी और अगले दिन दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर नांदेड़ आएगी, वापसी में यह ट्रेन रात में 10 बजकर 30 मिनट पर चलेगी और रात में 12 बजकर 15 मिनट पर आएगी. यह ट्रेन भी बीना, भोपाल और इटारसी में स्टॉपेज लेगी.

मध्य प्रदेश से नांदेड़ जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन अच्छा विकल्प होगा. यात्रियों को नांदेड़ आने-जाने के लिए डायरेक्ट रेल सुविधा मिल जाएगी. जबकि ट्रेनों पर भी अतिरिक्त दवाब कम होगा, ऐसे में ट्रेनें यात्रियों के लिए राहत देगी.

