MP में नए सिरे से बनेगा 106 किमी का फोरलेन हाईवे, 300 करोड़ लागत, इन जिलों को होगा फायदा

Bhopal National Highway: मध्य प्रदेश एक नेशनल हाईवे को नए सिरे से बनाया जाएगा, 106 किलोमीटर लंबा यह हाईवे करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसके लिये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:57 AM IST
MP News: भोपाल और राजगढ़ जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ब्यावरा से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-46 अब नए सिरे से बनाया जाएगा. जिसकी लागत करीब 300 करोड़ रुपए होगी और यह 106 किलोमीटर लंबा होगा. बताया जा रहा है कि इस नए फोरलेन की डीपीआर तैयार हो गई है, जिसकी फाइल हाल ही में दिल्ली स्थित सड़क परिवहन मंत्रालय में भेज दी गई है, ऐसे में दिल्ली से स्वीकृति मिलते ही इस फोरलेन के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट से भोपाल और राजगढ़ जिले को सबसे ज्यादा फायदा होगा और यहां की समस्या जल्द दूर होगी. 

बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में ब्यावरा से नरसिंहगढ़ के बीच में 150 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, इसके अलावा भोपाल से नरसिंहगढ़ के बीच में भी 150 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा. क्योंकि फोरलेन के निर्माण में जो भी तकनीकी खामियां आ रही थी, उसे भी दूर किया जाएगा. इस फोरलेन को बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है, क्योंकि इसके बनाने से भोपाल का सफर भी आसान हो जाएगा. ऐसे में राजगढ़ और भोपाल दोनों जिलों के लोग इसे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आने जाने में परेशानियां बढ़ जाती हैं. 

जनवरी तक आ सकता है टेंडर 

माना जा रहा है कि जैसे ही इस हाईवे की फाइल दिल्ली से क्लीयर होती है तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जहां जनवरी के आखिरी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद की जा रही है. इसके बाद निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा. हाईवे के दौरान नरसिंहगढ़-ब्यावरा मार्ग की हाईट बढ़ाई जाएगी और हर एक किमी पर एक पुलिया बनेगी. इसके अलावा हाईवे के दौरान जो भी खामियां आएंगी उसको भी सुधारा जाएगा. 

दरअसल, ब्यावरा-भोपाल नेशनल हाईवे का निर्माण काम 2019-20 में शुरू हो गया था, इसकी लागत 1087 करोड़ रुपए थी, लेकिन 106 किलोमीटर के हाईवे में कई तरह की अनियमितताएं मिली थी, जिसके बाद इसके तीन ठेकेदार बदले गए थे. ऐसे में कई तकनीकी खामियां दूर करने के लिए अब नए सिरे से काम शुरू कर दिया गया है. जहां 300 करोड़ रुपए की लागत से यह 106 किलोमीटर का नया फोरलेन हाईवे बनेगा. भोपाल और राजगढ़ के बीच हाईवे बनने से बड़े वाहनों का रास्ता सुलभ हो जाएगा, जबकि समय की भी बचत होगी क्योंकि दूर घट जाएगी. 

