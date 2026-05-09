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भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, किन-किन मामलों का होगा निपटारा, कैसे उठाएं लाभ?

Bhopal National Lok Adalat: नेशनल लोक अदालत का आयोजन भोपाल के विभिन्न जगहों पर आयोजन किया जा रहा है. कुल 61 पीठों के जरिए सिविल, बैंकिंग, पारिवारिक, श्रम और अन्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा किया जाएगा.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 09, 2026, 11:20 AM IST
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भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, किन-किन मामलों का होगा निपटारा, कैसे उठाएं लाभ?

Bhopal National Lok Adalat: 9 मई दिन शनिवार को मध्यप्रदेश में इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन को किया जा रहा है. इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के सरचार्ज पर 100 फीसदी तक छूट दी जा रही है.  लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउमस, मोटर, दुर्घटना मुआवजा, भरण-पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा.

वहीं राजधानी भोपाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला न्यायालय, बैरसिया स्थित सिविल न्यायालय और श्रम न्यायालयों में एक साथ सुनवाई होगी. इस लोक अदालत के माध्यम से सिविल, बैंकिंग, पारिवारिक, श्रम और अन्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा किया जाएगा. इस विशेष लोक अदालत के लिए कुल 61 पीठों का गठन किया गया है, जिसका आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है. 

इन मामलों का होगा निपटारा
इन सत्रों में 13,186 ऐसे मामले शामिल होंगे जो वर्तमान में अदालतों में लंबित हैं. इसके अलावा श्रम अदालतों से जुड़े 233 मामले और 53 अन्य विविध मामले भी निपटारे के लिए शामिल किए गए हैं. लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाएगा. इससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी, जिससे उनके समय और पैसे, दोनों की बचत होगी. बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावों, पारिवारिक विवादों, बाउंस हुए चेक और श्रम विवादों से जुड़े मामलों के निपटारे पर विशेष जोर दिया जाएगा. न्यायिक अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे लोक अदालत में उपस्थित हों और आपसी समझौते के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करें. लोक अदालत में लिया गया निर्णय अदालत के आदेश (डिक्री) के बराबर माना जाता है और इसके विरुद्ध सामान्य अपील नहीं की जा सकती.

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कैसे उठाएं लाभ?
इसका सबसे बड़ा फायदा यह ह कि लोगों को कम समय में समाधान मिलेगा, कोर्ट फीस में राहत मिल सकती है और आपसी समझैाते से विवाद खत्म होने पर मानसिक व आर्थिक बोझ भी कम होगा. लाभ उठाने के लिए संबंधित पक्ष अपने मामले से जुड़े दस्तावेज लेकर निर्धारित लोक अदालत केंद्र पहुंच सकते हैं या वकील और संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं. जिन लोगों के मामले पहले से अदालत में लंबित हैं, वे भी अपने केस को लोक अदालत में रखने का अनुरोध कर सकत हैं.

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