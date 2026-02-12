MP में अब राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा राष्ट्रगीत, CM ने किया ऐलान, केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत

Mohan Yadav On Mataram Protocol: मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य में अब राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले राष्ट्रगीत वंदे 'मातरम' के सभी 6 छंदों का सम्मानपूर्वक गायन किया जाएगा. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया यह कदम न केवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि मातृभूमि के प्रति उस अटूट प्रेम और बलिदान की भावना का स्मरण भी कराता है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को प्रेरित किया था.

सीएम ने आगे कहा कि, 'वंदे मातरम हमारे दिल की धड़कन है. यह हमारे खून की पुकार है. यह वह गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है. यह राष्ट्रगान हमारी एकता का प्रतीक है. आइए हम सब इस पवित्र गीत के माध्यम से देश की सेवा करने का संकल्प लें. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम'

प्रिय मध्यप्रदेश एवं देशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रगान "जन गण मन" के पहले वंदे मातरम् के छह छंदों का ससम्मान गायन का निर्णय किया गया है। हम इसे मध्यप्रदेश में लागू कर रहे हैं।#VandeMatram pic.twitter.com/UyEqCA8oyq — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 12, 2026

'वंदे मातरम' के गायन के समय खड़े होकर सम्मान देना होगा

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में इस फैसले का तेजी से और पूरी तरह से पालन किया जाएगा. खास बात यह है कि नई गाइडलाइंस के तहत, सरकारी इवेंट्स, स्कूलों और दूसरी फ़ॉर्मल गैदरिंग में 'वंदे मातरम' के पूरे छह श्लोक गाना जरूरी होगा. सभी को खड़े होकर सम्मान देना होगा.

बता दें कि, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके तहत अब राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजाया जाएगा. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने आधिकारिक मौकों पर 'वंदे मातरम' के छह छंदों वाले वर्जन को बजाना या गाना जरूरी कर दिया है. इसकी कुल अवधि 3.10 मिनट होगी.

