Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3214203
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

NEET UG में MP के कितने छात्र? पेपर रद्द होने से बढ़ी टेंशन, अब आगे क्या होगा

Neet UG 2026 Cancelled: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट NEET यूजी (UG) 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 1.2 लाख छात्र शामिल हुए थे. परीक्षा रद्द होने की वजह से अब ये छात्र टेंशन में हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: May 12, 2026, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

Neet UG 2026 Cancelled: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट NEET यूजी (UG) 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद NTA ने इसे रद्द करने का फैसला लिया है. इस साल नीट यूजी में 22.7 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. इस साल मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया था और 1.2 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी. लेकिन, परीक्षा रद्द होने की वजह से अब ये छात्र टेंशन में हैं.

इन 4 राज्यों से सबसे ज्यादा छात्रों ने दिया एग्जाम

इस साल NEET (UG) के लगभग हर पांच में से दो उम्मीदवार सिर्फ चार राज्यों से थे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की NEET (UG) 2026 के लिए जारी राज्य-वार रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार से कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख उम्मीदवार थे, जो परीक्षा के लिए कुल 22.7 लाख उम्मीदवारों का 41.4% है. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 3.6 लाख उम्मीदवारों शामिल हुए. इसके बाद महाराष्ट्र में 2.2 लाख, राजस्थान में 2 लाख और बिहार में 1.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 5 लाख में बिका पेपर? राजस्थान से बिहार तक फैला था नेटवर्क! NEET 2026 कैंसिलेशन के पीछे के वो 5 बड़े कारण

मध्य प्रदेश से 1.2 लाख छात्रों ने दी नीट

नीट देने वाले छात्रों के मामले में कर्नाटक (1.5 लाख) पांचवें और तमिलनाडु (1.4 लाख) छठे स्थान पर रहा. इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहां से 1.2 लाख छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट NEET यूजी (UG) 2026 परीक्षा दी. इसके बाद केरल (1.1 लाख) और पश्चिम बंगाल (1 लाख) शामिल थे. इन शीर्ष नौ राज्यों (उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक) से कुल मिलाकर 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवार थे, जो कि कुल उम्मीदवारों की संख्या का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है. यह दर्शाता है कि मेडिकल शिक्षा के उम्मीदवारों का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही बड़े राज्यों में सिमटा हुआ है.

अब आगे क्या होगा?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET UG परीक्षा को रद्द करते हुए जारी बयान में बताया कि छात्रों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी. एजेंसी ने यह भी बताया कि छात्रों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है और नई परीक्षा की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी. छात्रों को नई परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी. एजेंसी ने छात्रों और उनके पैरेंट्स से अपील की है कि वे केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें और किसी अन्य सोर्स से मिली जानकारी पर ध्यान ना दें.

ये भी पढ़ें- NEET 2026: परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?

TAGS

neet ug 2026

Trending news

neet ug 2026
NEET UG में MP के कितने छात्र? पेपर रद्द होने से बढ़ी टेंशन, अब आगे क्या होगा
bhind road accident news
दंदरौआ धाम मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, लोडिंग वाहन पेड़ से टकराई, 3 की मौत
indore crime news
ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया कातिल, 10 लाख हारने के बाद दोस्त की बेरहमी से हत्या...
Alirajpur news
'मनसूह' है एमपी का ये सरकारी डाक बंगला! जिस भी विधायक ने लिया वो नहीं रहा दुनिया में
bhopal crime news​
भोपाल में 7 मिनट में 70 लाख पार, सब्बल से ताला तोड़कर सोना-चांदी और कैश ले उड़े चोर
gwalior court order
तत्कालीन SP राजेश चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, ग्वालियर कोर्ट का आदेश
ujjain news
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुईं शामिल
Unique Death Ceremony Satna
जिस शख्स की PM मोदी ने की तारीफ, उसने जीते जी किया अपना ही पिंडदान...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
rajgarh news
राजगढ़ में पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, 8 लोग बुरी तरह झुलसे, टैंकर भी आया चपेट में