Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /भोपाल में 32 केंद्रों पर होगी NEET परीक्षा: ट्रैफिक एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर जारी, कई रूट रहेंगे डायवर्ट

भोपाल में 32 केंद्रों पर होगी NEET परीक्षा: ट्रैफिक एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर जारी, कई रूट रहेंगे डायवर्ट

Bhopal News: भोपाल में 21 जून को 32 परीक्षा केंद्रों पर NEET परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 20, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:33 AM IST
भोपाल में 32 केंद्रों पर होगी NEET परीक्षा: ट्रैफिक एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर जारी, कई रूट रहेंगे डायवर्ट
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोपाल में 32 केंद्रों पर होगी NEET परीक्षा: ट्रैफिक एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर जारी
bhopal news3 min ago
2
ujjain baba mahakal10 min ago
3
Narmadapuram news35 min ago
4
ujjain crime newsJun 19
5
mp newsJun 19