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Bhopal NEET Exam: राजधानी भोपाल में रविवार, 21 जून 2026 को होने वाली NEET परीक्षा को देखते हुए शहर की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक से जुड़ी एक एडवाइजरी जारी की है. यह परीक्षा 32 तय केंद्रों पर दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. फिलहाल शहर के कई हिस्सों में मेट्रो निर्माण कार्य चल रहा है जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, इसलिए पुलिस ने छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक रास्ते बताए हैं.
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
ट्रैफिक पुलिस ने परीक्षा के लिए खास ट्रैफिक इंतजाम किए हैं. जारी की गई एडवायजरी के मुताबिक मेट्रो के चल रहे निर्माण कार्य की वजह से कुछ मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. आनंद नगर परीक्षा केंद्र जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभात स्क्वायर-पिपलानी रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा, BHEL, महात्मा गांधी स्क्वायर और पिपलानी पेट्रोल पंप से होकर जाएं. वहीं गौतम नगर में गवर्नमेंट गीतांजलि गर्ल्स PG कॉलेज केंद्र के लिए नादरा बस स्टैंड, अग्रवाल धर्मशाला, छोला गणेश मंदिर और JP ब्रिज चौराहे से होकर जाने वाला रास्ता सुझाया गया है.
इस हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क
इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और लोगों से कहा है कि वे आस-पास गाड़ियां पार्क न करें. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र जल्दी पहुंचें और ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी समस्या के मामले में हेल्पलाइन नंबर 7049104825 और 7049104640, या व्हाट्सएप नंबर 7587602055 पर संपर्क करें.
गाइडलाइन का पालन जरूरी
अभ्यर्थियों को NEET परीक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय दोपहर 1:30 बजे तय किया गया है. परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह से रोक है. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे तय ड्रेस कोड के अनुसार साधारण और हल्के रंग के कपड़े पहनें. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बड़े बटन, कई जेब वाले कपड़े, बेल्ट, घड़ी और गहने न पहनें. दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 65 मिनट का समय दिया जाएगा.
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