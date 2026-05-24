सावधान! NEET Re-Exam के बहाने छात्रों-पेरेंट्स को शिकार बना रहे साइबर ठग, जानें क्या करें और क्या न करें?

NEET Re-Exam Fraud: भोपाल साइबर क्राइम विंग ने NEET UG 2026 को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच री-नीट के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है. पुलिस के अनुसार ठग सोशल मीडिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी जानकारी फैलाकर छात्रों और अभिभावकों को निशाना बना रहे हैं.
Trending Photos
NEET Re-Exam Fraud: NEET UG 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर फैस रही अफवाहों के बीच साइबर ठगी के मामले सामने आने लगे हैं. भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम विंग ने री-नीट 2026 के नाम पर छात्रों और अभिभावकों तो निशाना बनाने वाले साइबर ठगों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. पुसिस के मुताबिक ठग टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं.
साइबर क्राइम विंग ने साफ किया है कि री नीट को लेकर किसी भी अपुष्ट सूचना पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत सूचना स्त्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें. पुलिस ने छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने, किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी है.
ठगी गिरोह सक्रिय
दरअसल, NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा होने की संभावना को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ठगी गिरोह सक्रिय हो गए हैं. गिरोह 'पेपर लीक', '100% चयन', 'पहले से प्रश्न पत्र' और 'VIP नतीजे' जैसे झूठे दावे करके लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पहले ही ऐसे सभी दावों को गुमराह करने वाला और फर्जी घोषित कर चुकी है. साइबर क्राइम ब्रांच ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति NEET का असली प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध नहीं करा सकता. ऐसे सभी दावे गैरकानूनी और धोखाधड़ी की श्रेणी में आते हैं.
एडवाइजरी जारी
यहां करें शिकायत
ये भी पढ़ें : MP में सुबह 11 बजे से ही पारा 40 डिग्री के पार...लू का अलर्ट जारी, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट