 NEET UG 2025 के छात्रों के लिए खुशखबरी! फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की तारीख बढ़ी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2897081
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

NEET UG 2025 के छात्रों के लिए खुशखबरी! फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की तारीख बढ़ी

NEET UG 2025 First Round Counseling: मध्य प्रदेश में नीट-2025 की काउंसिलिंग कराने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल, पहले राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया की तारीख बढ़ा दी गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET छात्रों के लिए राहत!
NEET छात्रों के लिए राहत!

NEET UG 2025: मध्य प्रदेश के मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रों के लिए बड़ी राहत मिली है. दरअसल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से नीट यूजी 2025 के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है. इनमें फर्स्ट राउंड के एडमिशन प्रक्रिया, कैंसिलेशन और अपग्रेडेशन शामिल हैं. यह फैसला उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो अब तक किसी कारण इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाए थे. 

1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि आवंटित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में रिपोर्ट कर एडमिशन की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक की गई है.
2. जिन छात्रों को सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन वह एडमिशन नहीं लेना चाहते है. उनके लिए रेजिग्नेशन या एडमिशन कैंसिल करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त से 5 बजे तक कर दी गई है.
3. इसके अलावा, जो छात्र अपनी वर्तमान सीट से संतुष्ट नहीं हैं, वे 30 अगस्त 2025 रात 11 बजे तक अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने पहले अपी पसंद लॉक की थी, वे अब ओटीपी के माध्यम से लॉगिन में बदलाव कर नए विकल्प दर्ज कर सकते हैं.
fallback
आपको बता दें कि NEET UG 2025 की परीक्षा 4 मई 2025 को परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद 14 जून 2025 को इसके परिणाम घोषि कर दिए गए थे. जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा पूरे भारत में परीक्षा का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले भोपाल की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

NEET examneet news today

Trending news

mp news
6 महीने की शादी...दहेज के लिए यातना, गर्म चाकू से 50 बार दागा, हाथ-पैर बांधकर पीटा
NEET exam
NEET UG 2025 के छात्रों के लिए खुशखबरी! फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की तारीख बढ़ी
ujjain news
एक ही पते पर 50 से ज्यादा मतदाता! उज्जैन की वोटर लिस्ट पर बवाल, छानबीन शुरू
mp news
सिविक्स की कॉपी नहीं मिली, मां ने लगाई फटकार, 13 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम
judge transfer
न्याय महकमे में बड़ा फेरबदल, एमपी-छत्तीसगढ़ समेत कई हाईकोर्ट के जजों का तबादला
mp top news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
Chhattisgarh Liquor news
छत्तीसगढ़ में अब नोटों से नहीं मिलेगी शराब! नए आबकारी मंत्री ने दिए आदेश
mp news
MP में MBBS की तैयारी करने वालों की हो गई मौज! खुलेंगे इतने नए मेडिकल कॉलेज
cm kanyadan vivah yojana mp
OMG! MP में नवविवाहित जोड़ों को मिल रहा 49 हजार का चेक! सरकार दे रही पैसे
shramik scholarship mp 2025
अब मजदूर का बच्चा भी बन सकता है राजा! MP सरकार शिक्षा के लिए दे रही इतना पैसा
;