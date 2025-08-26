NEET UG 2025 के छात्रों के लिए खुशखबरी! फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की तारीख बढ़ी

NEET UG 2025: मध्य प्रदेश के मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रों के लिए बड़ी राहत मिली है. दरअसल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से नीट यूजी 2025 के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है. इनमें फर्स्ट राउंड के एडमिशन प्रक्रिया, कैंसिलेशन और अपग्रेडेशन शामिल हैं. यह फैसला उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो अब तक किसी कारण इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाए थे.

1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि आवंटित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में रिपोर्ट कर एडमिशन की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक की गई है.

2. जिन छात्रों को सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन वह एडमिशन नहीं लेना चाहते है. उनके लिए रेजिग्नेशन या एडमिशन कैंसिल करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त से 5 बजे तक कर दी गई है.

3. इसके अलावा, जो छात्र अपनी वर्तमान सीट से संतुष्ट नहीं हैं, वे 30 अगस्त 2025 रात 11 बजे तक अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने पहले अपी पसंद लॉक की थी, वे अब ओटीपी के माध्यम से लॉगिन में बदलाव कर नए विकल्प दर्ज कर सकते हैं.



आपको बता दें कि NEET UG 2025 की परीक्षा 4 मई 2025 को परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद 14 जून 2025 को इसके परिणाम घोषि कर दिए गए थे. जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा पूरे भारत में परीक्षा का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

