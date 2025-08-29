NEET UG 2025 के छात्रों के लिए गुड न्यूज, बढ़ गईं 420 नई सीटें; दूसरे राउंड में अब इतनी सीटों पर दाखिले का मौका

Neet UG 2025-मध्यप्रदेश नीट यूजी 2025 के शुरुआती काउंसलिंग राउंड में शामिल होने वाले छात्रों को अब दूसरे राउंड में 420 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों का मौका मिलेगा. छात्र अपने पसंद का संस्थान चुन सकते हैं. अब प्रदेश में कुल 1073 एमबीबीएस की सीटें उपलब्ध होंगी.
MP News-एमपी नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग के दूसरे राउंड में शामिल होने वाले छात्रों को अब 420 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों का मौका मिलेगा. इससे उन्हें अपने मनपसंद कॉलेज चुनने का अधिक विकल्प मिलेगा. पहले से मौजूद 653 सीटों के साथ मिलाकर अब दूसरे राउंड में कुल 1,073 एमबीबीएस सीटें होंगी. 420 सीटें नई जोड़ी गई हैं, जो दूसरे राउंड का हिस्सा होंगी.
मध्य प्रदेश में नीट यूजी काउंसलिंग का पहला राउंड गुरुवार शाम 6 बजे खत्म हुआ. अब दूसरे राउंड में छात्रों को नए कॉलेज मिल सकते हैं या फिर पहले से लिए गए कॉलेज में अपग्रेडेशन का मौका भी मिलेगा.
श्योपुर और सिंगरौली में सीटें
मध्य प्रदेश राज्य कोटे के तहत दूसरे दौर की काउंसलिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 170 सीटें भी जोड़ी गई हैं. इनमें श्योपुर और सिंगरौली के नए कॉलेजों से 85-85 सीटें शामिल होंगी. वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, इंदौर को भी काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है. यहां की 250 एमबीबीएस सीटें भी उपलब्ध होंगी.
सरकारी और निजी कॉलेजों में आवंटित
एमबीबीएस की कुल 4,775 राज्य कोटे की सीटों में से पहले दौर में 3,710 सीटें भर गईं. इनमें 1,970 सीटें सरकारी कॉलेजों में और 1,740 सीटें निजी कॉलेजों में आवंटित की गईं. सरकारी कॉलेजों में करीब 90% सीटें भर गईं, जबकि निजी कॉलेजों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम रही है.
पहले दौर में भर पाईं 1,970 सीटें
सरकारी कॉलेजों की कुल 2,163 सीटों में से 1,970 सीटें पहले दौर में भर पाईं, जिससे लगभग 193 सीटें खाली रह गईं. वहीं निजी कॉलेजों की 2,200 सीटों में से 1,740 सीटें भरी गईं और करीब 460 सीटें खाली रह गईं. इस तरह पहले दौर के बाद कुल 653 सीटें खाली रह गईं. ये सभी खाली सीटें अब नई जोड़ी गई सीटों के साथ मिलकर दूसरे दौर में उपलब्ध होंगी.
