NEET UG 2025 के छात्रों के लिए गुड न्यूज, बढ़ गईं 420 नई सीटें; दूसरे राउंड में अब इतनी सीटों पर दाखिले का मौका
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2901205
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

NEET UG 2025 के छात्रों के लिए गुड न्यूज, बढ़ गईं 420 नई सीटें; दूसरे राउंड में अब इतनी सीटों पर दाखिले का मौका

Neet UG 2025-मध्यप्रदेश नीट यूजी 2025 के शुरुआती काउंसलिंग राउंड में शामिल होने वाले छात्रों को अब दूसरे राउंड में 420 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों का मौका मिलेगा. छात्र अपने पसंद का संस्थान चुन सकते हैं. अब प्रदेश में कुल 1073 एमबीबीएस की सीटें उपलब्ध होंगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG 2025 के छात्रों के लिए गुड न्यूज, बढ़ गईं 420 नई सीटें; दूसरे राउंड में अब इतनी सीटों पर दाखिले का मौका

MP News-एमपी नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग के दूसरे राउंड में शामिल होने वाले छात्रों को अब 420 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों का मौका मिलेगा. इससे उन्हें अपने मनपसंद कॉलेज चुनने का अधिक विकल्प मिलेगा. पहले से मौजूद 653 सीटों के साथ मिलाकर अब दूसरे राउंड में कुल 1,073 एमबीबीएस सीटें होंगी. 420 सीटें नई जोड़ी गई हैं, जो दूसरे राउंड का हिस्सा होंगी. 

मध्य प्रदेश में नीट यूजी काउंसलिंग का पहला राउंड गुरुवार शाम 6 बजे खत्म हुआ. अब दूसरे राउंड में छात्रों को नए कॉलेज मिल सकते हैं या फिर पहले से लिए गए कॉलेज में अपग्रेडेशन का मौका भी मिलेगा.

श्योपुर और सिंगरौली में सीटें
मध्य प्रदेश राज्य कोटे के तहत दूसरे दौर की काउंसलिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 170 सीटें भी जोड़ी गई हैं. इनमें श्योपुर और सिंगरौली के नए कॉलेजों से 85-85 सीटें शामिल होंगी. वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, इंदौर को भी काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है. यहां की 250 एमबीबीएस सीटें भी उपलब्ध होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी और निजी कॉलेजों में आवंटित
एमबीबीएस की कुल 4,775 राज्य कोटे की सीटों में से पहले दौर में 3,710 सीटें भर गईं. इनमें 1,970 सीटें सरकारी कॉलेजों में और 1,740 सीटें निजी कॉलेजों में आवंटित की गईं. सरकारी कॉलेजों में करीब 90% सीटें भर गईं, जबकि निजी कॉलेजों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम रही है.

पहले दौर में भर पाईं 1,970 सीटें
सरकारी कॉलेजों की कुल 2,163 सीटों में से 1,970 सीटें पहले दौर में भर पाईं, जिससे लगभग 193 सीटें खाली रह गईं. वहीं निजी कॉलेजों की 2,200 सीटों में से 1,740 सीटें भरी गईं और करीब 460 सीटें खाली रह गईं. इस तरह पहले दौर के बाद कुल 653 सीटें खाली रह गईं. ये सभी खाली सीटें अब नई जोड़ी गई सीटों के साथ मिलकर दूसरे दौर में उपलब्ध होंगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

NEET UGmp newsNEET UG 2025

Trending news

Jabalpur
नीचे से पुरुष, ऊपर से महिलाओं के कपड़े... जबलपुर में मिले नकली किन्नर,बधाई के नाम पर
indore news
कुत्तों ने बुजुर्ग का शव नोंच-नोंचकर किए चिथड़े, इंदौर का दिल दहला देने वाला मामला
indore news
अनवर कादरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, इंदौर लव जिहाद मामले में चल रहा था फरार
ratlam
रतलाम में 35 इंच से ज्यादा बारिश, जीजा-साला समेत 5 लोग पानी में बहे, 2 की मौत,2 गायब
bhopal airport news
त्योहारों पर यात्रियों की जेब होगी ढीली! भोपाल से इन शहरों के लिए महंगे हुए टिकट
CG Electricity bill
छत्तीसगढ़ में आम आदमी को जोर का झटका, अब बिजली बिल के देने होंगे दोगुने दाम
bhopal news
डायमंड सिटी में गिराए जाएंगे मकान? घरों पर लाल निशान बनाकर गाड़े गए खूंटा
damoh news
बरसात में ऐसा तबाह हुआ दमोह-पन्ना स्टेट हाईवे का पुल, डीएम को भी मांगनी पड़ी माफी
mp news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
indore girl news
7 दिन से बाद मिली श्रद्धा तिवारी केस में नया ट्विस्ट, घर वालों ने किया था टोटका
;