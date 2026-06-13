'मन लगाकर पढ़ाई करें...', भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की छात्रों से अपील, कहा- 21 जून को फिर होगा NEET पेपर

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NEET UG Re Exam 2026: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. शुक्रवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्थिति को साफ किया. एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि NEET UG की परीक्षा 21 जून को फिर से आयोजित की जाएगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षार्थी किसी भी भ्रम में पड़ने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दें.
वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी. छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लगातार व्यवस्था को मजबूत बनाने पर काम कर रही है. मंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और गलत सूचनाओं से दूर रहें, ताकि छात्र बिना तनाव के परीक्षा की तैयारी कर सकें.
सरकार का पूरा ध्यान
नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली को भरोसेमंद बनाने पर है. बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ राजनीतिक मुद्दों और तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी टिप्पणी की, लेकिन दोहराया कि शिक्षा और युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.
समय भी बढ़ाया गया
इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को होने वाली NEET UG परीक्षा के लिए कुछ बदलावों की घोषणा की है. नए नियमों के तहत परीक्षा अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है और आंसर शीट में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज भी दिए जाएंगे. गौरतलब है कि 3 मई 2026 को हुई NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी. मामले की जांच CBI कर रही है और अब दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी.
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