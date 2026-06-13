'मन लगाकर पढ़ाई करें...', भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की छात्रों से अपील, कहा- 21 जून को फिर होगा NEET पेपर

समय भी बढ़ाया गया

इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को होने वाली NEET UG परीक्षा के लिए कुछ बदलावों की घोषणा की है. नए नियमों के तहत परीक्षा अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है और आंसर शीट में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज भी दिए जाएंगे. गौरतलब है कि 3 मई 2026 को हुई NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी. मामले की जांच CBI कर रही है और अब दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी.