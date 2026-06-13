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'मन लगाकर पढ़ाई करें...', भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की छात्रों से अपील, कहा- 21 जून को फिर होगा NEET पेपर

Dharmendra Pradhan Statement: नीट परीक्षा को लेकर भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि NEET UG री-एग्जाम 21 जून को दोबारा होगी. वहीं उन्होंने छात्रों से अपील की है, कि अफवाहों से दूर रहकर तैयारी करते रहो. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा मामले की जांच CBI कर रही है.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 13, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:06 AM IST
'मन लगाकर पढ़ाई करें...', भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की छात्रों से अपील, कहा- 21 जून को फिर होगा NEET पेपर
Image Credit: Dharmendra Pradhan Statement

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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