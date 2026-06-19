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NEET Re-Exam: NEET (UG) री-एग्जाम 21 जून को होनी है. परीक्षा से पहले साइबर ठग प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर छात्रों और अभिभावकों को निशाना बनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए भोपाल साइबर पुलिस अलर्ट मोड पर है. पुलिस ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है.
पुलिस के अनुसार कुछ साइबर ठग सोशल मीडिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी देने का दावा कर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए फर्जी वेबसाइट, लिंक आर मैसेज का सहारा लिया जा रहा है. साइबप पुलिस ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और पेपर लीक या परीक्षा संबंधी किसी भी भ्रामक संदेश पर भरोसा न करें. संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन या पुलिस को देने की अपील की गई है.
एडवाइजरी जारी
21 जून को होगी परीक्षा
बता दें कि, मध्य प्रदेश में RE NEET परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी. इस साल राज्य से लगभग 1.18 लाख छात्र NEET (UG) परीक्षा में शामिल होंगे. इसके लिए पूरे राज्य में कुल 283 केंद्र बनाए गए हैं. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र हैं, क्योंकि इन शहरों में उम्मीदवारों की संख्या अधिक है.
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