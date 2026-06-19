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NEET Re-Exam: परीक्षा से पहले साइबर ठग सक्रिय, साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सतर्क रहने की अपील

NEET Re-Exam: 21 जून को होने वाले NEET (UG) री-एग्जाम से पहले साइबर ठगी सक्रिय हो गए हैं. ठगी के मामलों को देखते हुए भोपाल साइबर पुलिस अलर्ट पर है. साइबर ठग प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर छात्रों और अभिभावकों को निशाना बना रहे हैं. इसे लेकर साइबर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

Written ByPooja
Published: Jun 19, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:33 PM IST
NEET Re-Exam: परीक्षा से पहले साइबर ठग सक्रिय, साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सतर्क रहने की अपील
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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