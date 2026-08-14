/7 नई अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी, एमपी के इटारसी-जबलपुर-भोपाल समेत कई शहरों को फायदा, देखें पूरी लिस्ट

दरअसल, देश में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आम यात्रियों के लिए कम खर्च में लंबा सफर तय करने के लिए तैयार किया गया है. भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, इनमें यात्रियों को बेहतर सुविधाओं दी जाती है. इसके अलावा, कम से कम किराया भी यात्रियों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है. इन ट्रेनों के संचालन से मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काफी फायदा मिलने वाला है. क्योंकि ये ट्रेनें प्रदेश के अलग-अलग स्टेशनों को कई राज्यों, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत दक्षिण भारत के शहरों से जोड़ेगी.



इन टेनों के संचालन पर मंजूरी

1. धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22363/22364)

यह ट्रेन मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी और बैतूल से होकर नागपुर जाएगी. इस ट्रेन का ठहराव मध्य प्रदेश के इन स्टेशनों पर हो सकता है, लेकिन अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि, धनबाद जंक्शन, एनएससी बोस जंक्शन गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ समेत अन्य स्टेशनों पर ठहराव हो सकता है.