/7 नई अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी, एमपी के इटारसी-जबलपुर-भोपाल समेत कई शहरों को फायदा, देखें पूरी लिस्ट

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MP Train News: मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय रेलवे ने देशभर में सात नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई ट्रेनें मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे यहां से आने जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा. इतना ही नहीं लंबा सफर तय करने के लिए कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा बल्कि कम खर्च में सफर पूरा हो जाएगा. इन नई नई ट्रेनों के रूट में इटारसी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पिपरिया, बैतूल, नागपुर, सतना, भोपाल और बीना जैसे रेलवे स्टेशन शामिल हैं. आइए जानते हैं कि इन स्टेशनों से कौन-कौन सी ट्रेनें गुजरेंगी?
दरअसल, देश में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आम यात्रियों के लिए कम खर्च में लंबा सफर तय करने के लिए तैयार किया गया है. भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, इनमें यात्रियों को बेहतर सुविधाओं दी जाती है. इसके अलावा, कम से कम किराया भी यात्रियों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है. इन ट्रेनों के संचालन से मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काफी फायदा मिलने वाला है. क्योंकि ये ट्रेनें प्रदेश के अलग-अलग स्टेशनों को कई राज्यों, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत दक्षिण भारत के शहरों से जोड़ेगी.
इन टेनों के संचालन पर मंजूरी
1. धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22363/22364)
यह ट्रेन मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी और बैतूल से होकर नागपुर जाएगी. इस ट्रेन का ठहराव मध्य प्रदेश के इन स्टेशनों पर हो सकता है, लेकिन अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि, धनबाद जंक्शन, एनएससी बोस जंक्शन गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ समेत अन्य स्टेशनों पर ठहराव हो सकता है.
2. प्रयागराज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20436/20435)
यह साप्ताहिक ट्रेन है, जो कि प्रयागराज से चलकर एमपी के सतना, जबलपुर, इटारसी से होकर जाएगी. इसका ठहराव प्रयागराज, सतना, जबलपुर, इटारसी, भुसावल और कल्याण होंगे. इससे प्रदेश के यात्रियों को मुंबई की तरफ जाने के लिए एक और ट्रेन का विकल्प मिल सकेगा.
3. प्रयागराज-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20437/20438)
यह साप्ताहिक ट्रेन है, प्रयागराज से उधना के बीच चलेगी. इसका ठहराव प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, बयाना समेत कई स्टेशन पर होगा. लेकिन मध्य प्रदेश में इसका ठहराव रतलाम में होगा. हालांकि, इस ट्रेन से गुजरात और उत्तर भारत की तरफ आने-जाने के लिए बेहतर ट्रेन है.
4. सूबेदारगंज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14121/14122)
यह ट्रेन भी साप्ताहिक ट्रेन है, जो कि मध्य प्रदेश के सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा और भुसावल से होकर गुजरेगी. इस ट्रेन का ठहराव सूबेदारगंज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, भरुआ सुमेरपुर, रागौल, बांदा, चित्रकूटधाम कर्वी, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे होंगे.
5. गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15095/15096)
यह ट्रेन गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुरहवाल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली में रुकेगी. इस ट्रेन के प्रस्तावित पड़ावों में मध्य प्रदेश का कोई स्टेशन शामिल नहीं है.
6. गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15085/15086)
इस ट्रेन का ठहराव मध्य प्रदेश के रतलाम में होगा. हालांकि यह ट्रेन गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल के बीच साप्ताहिक चलेगी. इसका ठहराव गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, आगरा किला, बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, भवानी मंडी, शामगढ़, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, पालघर, बोरीवली और बांद्रा टर्मिनस होंगे. मध्य प्रदेश में इसका प्रमुख पड़ाव रतलाम होगा.
7. चार्लापल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22075/22076)
यह ट्रेन मध्य प्रदेश के बैतूल, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशनों से होकर जाएगी. इस ट्रेन का ठहराव चार्लापल्ली, काजीपेट, पेद्दापल्ली, मंचिर्याल, बल्हारशाह, चंद्रपुर, नागपुर, उरई, पोखरायण, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, लखनऊ सिटी, गोमतीनगर, बाराबंकी, गोंडा और गोरखपुर होंगे. इसमें भोपाल, बीना, इटारसी और बैतूल समेत प्रदेश के कई यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा.
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