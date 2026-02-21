Advertisement
MP में नई ब्लड बैंक पॉलिसी, बिना NAT टेस्ट नहीं चढ़ेगा खून; सतना कांड के बाद से सरकार का फैसला

MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों  में बल्ड बैंक को लेकर नई पॉलिसी लागू होगी. इस पॉलिसी के तहत अब मरीजों को बल्ड बैंक से खून तब ही दिया जाएगा जब खून की जांच NAT मशीन द्वारा हो चुकी होगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:28 PM IST
bhopal news: सतना में कुछ महीने पहले घटित घटना के  बाद से एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य की सरकारी अस्पतालों  में बल्ड बैंक को लेकर नई पॉलिसी लागू होगी. इस पॉलिसी के तहत अब मरीजों को बल्ड बैंक से खून तब ही दिया जाएगा जब उनकी NAT मशीन से जांच हो चुकी होगी. NAT मतलब (Nucleic Acid Test). क्या है ये टेस्ट और क्या है पूरा मामला जानिए इस खबर में. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल पिछले साल दिसंबर महीने में सतना जिला अस्पताल में चार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को  HIV संक्रमित खून चढ़ाने की गंभीर मामला सामने आया था जिसके बाद से पूरे जिले में अफरा तफरी मच गई थी. सतना की इस घटना के बाद सरकार सतर्क मोड पर है. सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए NAT टेस्ट को अनिवार्य किया है. शरल शब्दों में कहे तो डोनर के ब्लड की जब तक NAT टेस्ट नहीं हो जाती तब उसे बल्ड बैंक में नहीं लिया जाएगा और जरूरतमंदों को नहीं दिया जाएगा. 

NAT टेस्ट का क्या है फायदा
वर्तमान में खून की चांच साधारण किट से होती थी लेकिन अब खून की जांच बारीकी से होगी और ये काम करेगा NAT. NAT मशीन खून की जांच बारीकी से करता है जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफलिस जैसे गंभीर रोग का पता चलता है और किसी संक्रमण के ना पकड़े जाने का ऑप्शन नहीं बचता है. इस मशाीन के जरिए बिमारी का पता मात्र 15 दिन में चल जाएगा. 

यहां-यहां होगें मशीन इंस्टॉल 
भोपाल और इंदौर के सरकारी अस्पतालों में ये मशीन बहुत पहले से ही इंस्टॉल  है लेकिन अब बारी है संभागीय मुख्यालयों में स्थित बड़े अस्पतालों की. यहां जल्द NAT मशीन को लगाया जाएगा. हालांकि ये मशीने सरकार नहीं लगाएगी बल्कि बड़ी प्राइवेट कंपनियों इन्हें लगाएगी जिसका इन्हें हर टेस्ट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि अब जरूरतमंद मरीज को सुरक्षित और संक्रमण से मुक्त खून मुहैया होगा जिसे भविष्य में सतना जैसी स्थिति पैदा न हो.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

