MP में राजस्थान के ऊंट-भेड़ों के लिए नया कॉरिडोर, बदले 40 साल पुराने नियम, अब होगा फायदा

MP Govt News: राजस्थान से मध्य प्रदेश में आने वाले ऊंटों, भेड़ों और अन्य जानवरों के लिए अब मध्य प्रदेश में नया कॉरिडोर खोला जा रहा है. क्योंकि मोहन सरकार ने करीब 40 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है, ऐसे में राजस्थान और एमपी के बीच पांच मार्गों से ऊंटों और भेड़ों का आना जाना हो सकेगा. खास बात यह है कि नियम में बदलाव होने से अब जानवर नए कारिडोर के जरिए पहले राजस्थान से मध्य प्रदेश में आ सकेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ तक जा सकेंगे. हर साल चराई के लिए ऊंट और भेड़ इस तरफ लाए जाते हैं.

एमपी में इन मार्गों से होगी एंट्री

दरअसल, अब तक चार मार्गों से राजस्थान के ऊंट और भेड़ मध्य प्रदेश में चराई के लिए आते थे, लेकिन अब सरकार ने पांचवें मार्ग को भी मंजूर कर दिया है, जहां से चराई के लिए आना और भी आसान हो जाएगा. पांचवें मार्ग में अब दमोह से नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, डिंडौरी और फिर वहां से अमरकंटक तक जाना आसान हो जाएगा, ऐसे में यहां से आगे छत्तीसगढ़ के लिए रास्ता होगा, जहां राजस्थान के पशुओं को निकासी मिल सकेगी. ऐसे में अब राजस्थान के ऊंट भेड़ चराई के लिए मध्य प्रदेश के साथ अब छत्तीसगढ़ तक जा सकेंगे.

अब तक थे ये चार मार्ग

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से माली घाट होते हुए एमपी के श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड से यूपी के इटावा तक निकासी होती थी.

राजस्थान के शाहबाद जिले से एमपी के बमोरी जो गुना जिले में आता है, यहां से अशोकनगर से गुजरते हुए यूपी के ललितपुर तक जाने का रास्ता था.

राजस्थान के इकलेरा से भोजपुर फिर एमपी के राजगढ़, सिरोंज होते हुए एमपी के चंदेरी तक जाना और फिर वहां से यूपी के ललितपुर में निकासी थी.

इसी तरह गुजरात के जो पशु एमपी की तरफ आते थे, उनके लिए झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर तक मार्ग खुला था, जो यहां से आगे महाराष्ट्र जाते थे.

1986 में बने थे नियम

बता दें कि राजस्थान और एमपी सरकार के बीच पशुओं को चराई की सुविधा के लिए 1986 में चराई के नियम बनाए गए थे. जहां पहले केवल चार मार्ग थे, लेकिन अब पांचवां मार्ग भी बन गया है. जहां राजस्थान के पशुपालकों के लिए यह बड़ी सुविधा मानी जा रही है. नया मार्ग जुड़ने से पशुपालकों को आने जाने में सुविधा मिलेगी.

