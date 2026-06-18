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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंजीनियरिंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ को लोहे की जाली लगाकर बंद कर दिया गया है. नगर निगम या संबंधित एजेंसी ने सड़क और फुटपाथ के बीच लगभग तीन फीट ऊंची लोहे की एक मजबूत जाली लगा दी है. इस निर्माण ने फुटपाथ को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया है.
फुटपाथ और सड़क के बीच लगा दी लोहे की जाली
इस व्यवस्था के कारण पैदल चलने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. अगर किसी राहगीर को फुटपाथ से मुख्य सड़क पर जाना हो तो वे सीधे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पूरी जगह पर जाली लगी हुई है. सड़क तक पहुंचने के लिए इस लाइन पर कुछ चुनिंदा जगहों पर ही छोटी-छोटी जगहें छोड़ी गई हैं, जिससे लोगों को घूमकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. नतीजतन कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मुख्य सड़क पर ही चलने को मजबूर हैं.
सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है जाली- पार्षद
जब स्थानीय पार्षद से इस अव्यवस्था के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एक अलग ही बात कही. पार्षद ने बताया कि शाम के समय इस इलाके में असामाजिक तत्वों और उपद्रवी लोगों का जमावड़ा लगता था, जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था. इस समस्या को दूर करने और इलाके की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही 3 फुट ऊंची जाली लगाई गई है. हालांकि सुरक्षा के इस उपाय से आम जनता की परेशानी बढ़ गई है. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एन.के. डेहरिया ने बताया कि इंजीनियर से इस बारे में जानकारी मांगी गई है, ये काम किस प्रक्रिया के तहत स्वीकृत हुआ. अगर लोगों को फुटपाथ का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है, तो इसमें बदलाव किए जाएंगे.
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