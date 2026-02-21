Advertisement
MP में अहाते रहेंगे बंद, नहीं खुलेगी शराब की नई दुकान, नई आबकारी नीति को मंजूरी

New Excise Policy In MP: मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति (Excise policy) को मंजूरी दे दी है. नई आबकारी नीति में सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. सरकरा ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कोई नई शराब दुकान नहीं खुलेगी. इसके साथ ही आबकारी नीति से जुड़े कई अहम प्रतिबंधों को पहले की तरह जारी रखने का फैसला किया गया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:08 PM IST
New Excise Policy In MP: मध्यप्रदेश में साल 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया. नई नीति के तहत प्रदेश में अब कोई नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी और पहले से बंद अहाते भी बंद ही रहेंगे. 

नई नीति की तहत राज्य में कोई नई शराब दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही वर्तमान में संचालित दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण भी बंद कर दिया गया है. सरकार ने प्रदेश की सभी 3553 शराब की दुकानों का आवंटन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए करने का फैसला किया है. पारदर्शिता सुनिश्चि करने के लिए शराब दुकानों को अधिकतम पांच-पांच के छोटे समूहों में बांटकर नीलाम किया जाएगा. साथ ही सरकार ने दुकानों के आरक्षित मूल्य में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी कर दी है.

नर्मदा तट से 5 किमी तक के दायरे में दुकानों पर लगा प्रतिबंध लागू रहेगा
कैबिनेट ने आबकारी नीति से जुड़े कई अहम प्रतिबंधों को पहले की तरह जारी रखने का फैसला किया है. निर्णय के अनुसार, नर्मदा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों पर लगा प्रतिबंध आगे भी लागू रहेगा. इसी तरह पवित्र नगरों में मंदिरा दुकानों पर जो रोक पहले से प्रभावी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा किसी भी शराब दुकान पर अहाते नहीं खुलेंगे. ये व्यवस्था पहले की तरह बंद ही रहेंगी. 

विदेशी शराब की बॉटलिंग फीस बढ़ी
नई आबकारी नीति में विदेशी शराब से जुड़े कई वित्तीय प्रावधानों नियमों में बदलाव किया गया है. विदेशी शराब की बॉटलिंग फीस बढ़ा दी गई. स्पिरिट पर फीस 6 से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति प्रूफ लीटर कर दी गई. बीयर पर फीस 3 से बढ़ाकर 6 प्रति बल्क लीटर कर दी गई. नई आबकारी व्यवस्था में महुआ शराब को लेकर अहम प्रावधान जोड़े गए हैं. जनजातीय स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार की जाने वाली महुआ शराब को अन्य राज्यों में ड्यूटी फ्री भेजने का फैसला लिया गया है. इसके बदले अन्य राज्यों की हेरीटेज या विशेष श्रेणी की शराब मध्यप्रदेश में ड्यूटी-फ्री होगी. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और जनजातीय समुदायों की आय में वृद्धि करना है. 

ये भी पढ़ें: हेमंत कटारे के इस्तीफे पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान, कहा-वह उपनेता रहेंगे

