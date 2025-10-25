भोपाल से दिल्ली अब और करीब! 26 अक्टूबर से नई फ्लाइट शुरू, टिकट होंगे सस्ते!

Raja Bhoj Airport Bhopal: भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से विंटर सीजन की शुरुआत होने जा रही है, जो यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं और हवाई कनेक्टिविटी में विस्तार लेकर आएगा. इस विंटर शेड्यूल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दिल्ली रूट पर हो रहा है. एयर इंडिया भोपाल से दिल्ली के लिए एक एक्स्ट्रा डेली फ्लाइट शुरू करेगा. इस नई फ्लाइट के जुड़ने से भोपाल और दिल्ली के बीच डेली फ्लाइट्स की संख्या पांच से बढ़कर छह हो जाएगी. इस नई फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को काफी फायदा होगा.

26 अक्टूबर से विंटर सीजन की शुरुआत

दरअसल भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों को इस बार बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एयर इंडिया भोपाल से दिल्ली के लिए एक नई फ्लाइट शुरू कर रहा है. अब दिल्ली के लिए रोज़ाना छह फ्लाइट्स मिलेंगी. वहीं इंडिगो महीने के पहले, तीसरे और पांचवें रविवार को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी चलाएगा. साथ ही बंद पड़ी भोपाल-गोवा फ्लाइट भी फिर से शुरू हो जाएगी.

इस नई उड़ान के जुड़ने से भोपाल और दिल्ली के बीच रोज उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी. उड़ानों की संख्या में यह वृद्धि यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी, क्योंकि इससे दिल्ली के हवाई किराए में 5 से 10% तक की कमी आने की संभावना है. इंडिगो एयरलाइन भी महीने के पहले, तीसरे और पांचवें रविवार को दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट का संचालन करेगी.

भोपाल से गोवा के बीच फ्लाइट

इसके अलावा, इंडिगो ने भोपाल से गोवा के बीच अपनी बंद पड़ी फ्लाइट को भी कल से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह कदम गोवा जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी राहत है। कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए, विंटर शेड्यूल में कोलकाता और बेंगलुरु के साथ-साथ नवी मुंबई, जेवर एयरपोर्ट (नोएडा) के लिए एक-एक स्लॉट और पुणे के लिए दो फ्लाइट स्लॉट लिए गए हैं.