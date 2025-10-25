Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2974429
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल से दिल्ली अब और करीब! 26 अक्टूबर से नई फ्लाइट शुरू, टिकट होंगे सस्ते!

Bhopal News: राजा भोज एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से विंटर सीजन की शुरुआत हो रही है, जिससे यात्रियों के लिए हवाई सेवाओं में बड़ा विस्तार होगा.  भोपाल और दिल्ली के बीच एक और फ्लाइट शुरू होगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल से दिल्ली अब और करीब! 26 अक्टूबर से नई फ्लाइट शुरू, टिकट होंगे सस्ते!

Raja Bhoj Airport Bhopal: भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से विंटर सीजन की शुरुआत होने जा रही है, जो यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं और हवाई कनेक्टिविटी में विस्तार लेकर आएगा. इस विंटर शेड्यूल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दिल्ली रूट पर हो रहा है. एयर इंडिया भोपाल से दिल्ली के लिए एक एक्स्ट्रा डेली फ्लाइट शुरू करेगा. इस नई फ्लाइट के जुड़ने से भोपाल और दिल्ली के बीच डेली फ्लाइट्स की संख्या पांच से बढ़कर छह हो जाएगी. इस नई फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को काफी फायदा होगा.

26 अक्टूबर से विंटर सीजन की शुरुआत
दरअसल भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों को इस बार बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एयर इंडिया भोपाल से दिल्ली के लिए एक नई फ्लाइट शुरू कर रहा है. अब दिल्ली के लिए रोज़ाना छह फ्लाइट्स मिलेंगी. वहीं इंडिगो महीने के पहले, तीसरे और पांचवें रविवार को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी चलाएगा.  साथ ही बंद पड़ी भोपाल-गोवा फ्लाइट भी फिर से शुरू हो जाएगी. 

इस नई उड़ान के जुड़ने से भोपाल और दिल्ली के बीच रोज उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी. उड़ानों की संख्या में यह वृद्धि यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी, क्योंकि इससे दिल्ली के हवाई किराए में 5 से 10% तक की कमी आने की संभावना है. इंडिगो एयरलाइन भी महीने के पहले, तीसरे और पांचवें रविवार को दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट का संचालन करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: विधायकों को कार लोन पर अब 6% सब्सिडी, जानिए पेट्रोल-डीजल के लिए क्या है नियम; EV कार पर मुख्य फोकस

 

भोपाल से गोवा के बीच फ्लाइट
इसके अलावा, इंडिगो ने भोपाल से गोवा के बीच अपनी बंद पड़ी फ्लाइट को भी कल से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह कदम गोवा जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी राहत है। कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए, विंटर शेड्यूल में कोलकाता और बेंगलुरु के साथ-साथ नवी मुंबई, जेवर एयरपोर्ट (नोएडा) के लिए एक-एक स्लॉट और पुणे के लिए दो फ्लाइट स्लॉट लिए गए हैं.

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

MP Crime News
बंदूक, फरसा और डंडों से 2 भाइयों की हत्या, तीसरा लड़ रहा जिंदगी के लिए, 7 गिरफ्तार
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी सर्जरी, 7 IPS अधिकारियों का तबादला, 4 जिलों के बदले SP
mp news
सरपंच पद बना मौत का कारण! गांव की महिला सरपंच ने वीडियो में सुनाई प्रताड़ना की कहानी
bhind news
किराए पर चल रही थी मौत की फैक्ट्री! कारीगर 50 हजार रुपए महीने में बनाते थे कट्टे
CM Mohan yadav cabinet meeting
विधायकों को कार लोन पर अब 6% सब्सिडी, जानिए पेट्रोल-डीजल के लिए क्या है नियम
Hanman Mandir
हनुमान जी की नाभि से निकलता है रहस्यमयी जल, पीने से खत्म होती है भूत-प्रेत की बाधा!
chhattisgarh news
दिवाली की रात युवक की निर्मम हत्या, पत्नी बोली-भूतों ने मारा, सिर पर चोट के निशान
mp news
महाकाल के द्वार पर उतरेगा विमान! उज्जैन एयरपोर्ट का सर्वे शुरू, 2028 तक पूरा होगा
Mohan Yadav
भगवान श्रीराम का बिहार से कुछ अलग संबंध... MP CM मोहन यादव ने सुनाई रोचक कहानी
indore news
रैगिंग के कारण 4 महीने में मेडिकल छात्रा का घटा 22 किलो वजन, अस्पताल में इलाज जारी