ठगी का नया हथकंडा...अब IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट, लोगों से मांगे जा रहे पैसे

Bhopal News: भोपाल में साइबर अपराधियों ने एक बार फिर सरकारी अधिकारी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास किया है. इस बार IAS अधिकारी संस्कृति जैन के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया गया.
IAS Sanskriti Jain Fake Account: मध्य प्रदेश में अधिकारियों के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है. इस बार भोपाल निगम कमिश्नर, IAS संस्कृति जैन को निशाना बनाया गया है. अज्ञात जालसाजों ने उनके नाम पर एक फेक अकाउंट बनाया है और इसके जरिए लोगों से पैसे की मांग की जा रही है. IAS संस्कृति जैन ने स्वयं लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी मैसेज को पूरी तरह से इग्नोर करें. मामले की गंभीरता को देखते हुए, भोपाल की साइबर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फर्जी अकाउंट बनाने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है.
IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट
दरअसल, राजधानी भोपाल में साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर ठगों ने सरकारी अधिकारी को निशाना बनाया है. इस बार भोपाल नगर निगम कमिश्नर और IAS अधिकारी संस्कृति जैन के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, ठगों ने फर्जी अकाउंट बनाया और कई लोगों को मैसेज भेजे. मैसेज में पैसों की मांग की जा रही थी.
जांच में जुटी साइबर पुलिस
इस घटना की जानकारी मिलते ही IAS संस्कृति जैन ने खुद लोगों को सतर्क किया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके नाम से भेजे जा रहे ऐसे किसी भी मैसेज को तुरंत इग्नोर करें और किसी भी तरह के वित्तीय अनुरोध का जवाब न दें. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए, यह मामला अब साइबर पुलिस को सौंप दिया गया है. साइबर पुलिस की एक विशेष टीम इस फर्जीवाड़े के पीछे के लोगों और गिरोह का पता लगाने के लिए जांच में जुट गई है.
