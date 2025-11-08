Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2993284
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

ठगी का नया हथकंडा...अब IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट, लोगों से मांगे जा रहे पैसे

Bhopal News: भोपाल में साइबर अपराधियों ने एक बार फिर सरकारी अधिकारी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास किया है. इस बार IAS अधिकारी संस्कृति जैन के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 08, 2025, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठगी का नया हथकंडा...अब IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट, लोगों से मांगे जा रहे पैसे

IAS Sanskriti Jain Fake Account: मध्य प्रदेश में अधिकारियों के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है. इस बार भोपाल निगम कमिश्नर, IAS संस्कृति जैन को निशाना बनाया गया है. अज्ञात जालसाजों ने उनके नाम पर एक फेक अकाउंट बनाया है और इसके जरिए लोगों से पैसे की मांग की जा रही है. IAS संस्कृति जैन ने स्वयं लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी मैसेज को पूरी तरह से इग्नोर करें. मामले की गंभीरता को देखते हुए, भोपाल की साइबर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फर्जी अकाउंट बनाने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें: 'पुलवामा अटैक के टेररिस्ट के पास नंबर है...' ठगों ने बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, पुलिस ने ऐसे बचाया

 

Add Zee News as a Preferred Source

IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट
दरअसल, राजधानी भोपाल में साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर ठगों ने सरकारी अधिकारी को निशाना बनाया है. इस बार भोपाल नगर निगम कमिश्नर और IAS अधिकारी संस्कृति जैन के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, ठगों ने फर्जी अकाउंट बनाया और कई लोगों को मैसेज भेजे. मैसेज में पैसों की मांग की जा रही थी.

जांच में जुटी साइबर पुलिस
इस घटना की जानकारी मिलते ही IAS संस्कृति जैन ने खुद लोगों को सतर्क किया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके नाम से भेजे जा रहे ऐसे किसी भी मैसेज को तुरंत इग्नोर करें और किसी भी तरह के वित्तीय अनुरोध का जवाब न दें.  वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए, यह मामला अब साइबर पुलिस को सौंप दिया गया है. साइबर पुलिस की एक विशेष टीम इस फर्जीवाड़े के पीछे के लोगों और गिरोह का पता लगाने के लिए जांच में जुट गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

chhattisgarh news
छग सरकार का बड़ा तोहफा! मेडिकल कॉलेजों में 1009 नई वैकेंसी, जल्द शुरू होगी भर्ती
Neemuch News
नशे में धुत ASI ने एक साथ कई बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, बच्चे समेत 4 घायल
mp government holiday change
एमपी में सिर्फ दो शनिवार की छुट्टी, बढ़ सकते हैं ऑफिस के टाइम टेबल, CM लेंगे फैसला
Sheopur mid day meal
थाली नहीं मिली तो कागज ही सही! श्योपुर स्कूल का ‘जुगाड़ मिड-डे मील’ देख उड़े होश
shahdol murder case
कलयुगी बेटे ने की मां की बेरहमी से हत्या, 3 दिन तक शव के साथ सोता रहा
bhopal news
एनआईए ने भोपाल आतंकी नेटवर्क में 18वां आरोपी जोड़ा, 5 पर नए संगीन आरोप
mp news
खतरे में बीना विधायक की विधानसभा सदस्यता! एमपी हाईकोर्ट ने क्यों जारी किया नोटिस?
takiya masjid news
उज्जैन तकिया मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को SC से बड़ा झटका, हाईकोर्ट का फैसला कायम
Indore Airport
इंदौर एयरपोर्ट से ही शुरू होगी महाकाल यात्रा, यहीं मिल जाएगा दर्शन-भस्म आरती पास
sagar news
40 दिन से हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस, दो नाबालिग बहनें अब तक लापता, सिस्टम पर सवाल