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उज्जैन में महाकालपुरम प्रकल्प का भूमिपूजन: CM मोहन यादव बोले- आदर्श विद्यालयों से ही संस्कारित होगी नई पीढ़ी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आदर्श विद्यालयों से ही नई पीढ़ी संस्कारित होगी. शिक्षा के नए प्रकल्पों की शुरुआत इस दिशा में एक शुभ संकेत है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 19, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 02:08 PM IST
उज्जैन में महाकालपुरम प्रकल्प का भूमिपूजन: CM मोहन यादव बोले- आदर्श विद्यालयों से ही संस्कारित होगी नई पीढ़ी

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