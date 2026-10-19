/उज्जैन में महाकालपुरम प्रकल्प का भूमिपूजन: CM मोहन यादव बोले- आदर्श विद्यालयों से ही संस्कारित होगी नई पीढ़ी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाकालपुरम प्रकल्प के भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श विद्यालयों से ही नई पीढ़ी संस्कारित होती है और शिक्षा के नए प्रकल्पों की शुरुआत इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय व्यक्तिगत मान-अपमान के केंद्र नहीं होते, बल्कि यहां सभी लोग एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं. उज्जैन में महाअष्टमी के पावन अवसर पर शिक्षा के एक नए चरण की शुरुआत हो रही है. वर्तमान में उज्जैन में मध्य प्रदेश बोर्ड के अधीन दो सरस्वती शिशु मंदिर पहले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन यह नया प्रकल्प पूरी तरह से सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा.