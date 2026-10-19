/उज्जैन में महाकालपुरम प्रकल्प का भूमिपूजन: CM मोहन यादव बोले- आदर्श विद्यालयों से ही संस्कारित होगी नई पीढ़ी

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मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिक्षा और संस्कारों की त्रिवेणी को आगे बढ़ाते हुए एक नई और महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन के जियापुरा में विद्या भारती की मानव बाल कल्याण समिति के तत्वावधान में बनने वाले बहुउद्देशीय 'महाकालपुरम प्रकल्प' का विधि-विधान से भूमिपूजन और शिलान्यास किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श विद्यालयों और गुरु सांदीपनि की परंपरा से ही हमारी नई पीढ़ी सही मायनों में संस्कारित होगी और भविष्य में उज्जैन से कृष्ण-सुदामा जैसी आदर्श परंपरा की नई पीढ़ी निकलेगी.
इस भव्य शैक्षणिक प्रकल्प के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व में स्वीकृत 75 लाख रुपये के अलावा अपनी ओर से 1.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की बड़ी घोषणा भी की है. यह नया प्रकल्प केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के मानदंडों के अनुसार बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा और नैतिक मूल्य प्रदान करेगा.
आदर्श विद्यालयों से ही नई पीढ़ी होगी संस्कारित: CM मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाकालपुरम प्रकल्प के भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श विद्यालयों से ही नई पीढ़ी संस्कारित होती है और शिक्षा के नए प्रकल्पों की शुरुआत इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय व्यक्तिगत मान-अपमान के केंद्र नहीं होते, बल्कि यहां सभी लोग एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं. उज्जैन में महाअष्टमी के पावन अवसर पर शिक्षा के एक नए चरण की शुरुआत हो रही है. वर्तमान में उज्जैन में मध्य प्रदेश बोर्ड के अधीन दो सरस्वती शिशु मंदिर पहले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन यह नया प्रकल्प पूरी तरह से सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा.
सांसद अनिल फिरोजिया ने विद्या भारती की परंपरा को सराहा
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने विचार रखते हुए कहा कि विद्या भारती एक ऐसी संस्था है जहां छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है. उन्होंने अपने छात्र जीवन का संस्मरण साझा करते हुए बताया कि वे भी सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र रहे हैं और इस प्रकार की संस्थाएं विद्यार्थियों में अच्छा आचरण, उच्च संस्कार और नैतिकता का मजबूत आधार तैयार करती हैं. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और विद्या भारती से जुड़े लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.