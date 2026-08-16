भोपाल से दिल्ली 8-9 घंटे में, ग्वालियर की दूरी भी होगी कम, नए ग्रीनफील्ड हाईवे से किन इलाकों को फायदा?

दोनों शहरों के बीच समय बचेगा

वहीं भोपाल से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए इससे बड़ा फायदा होने के साथ-साथ समय की भी काफी बचत होगी. हालांक, अभी भोपाल से दिल्ली तक जाने में लगभग 14 से 16 घंटे लग जाते हैं. जब ये नया हाईवे तैयार हो जाएगा, तो यही सफर 8 से 9 घंटे में पूरा तय हो जाएगा. इतना ही नहीं इन दोनों शहरों के बीच की दूरी भी लगभग 100 किमी तक घट सकती है. वहीं ग्वालियर की तरफ यह हाईवे आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएगा. आगे चलकर ग्वालियर-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से कनेक्ट होने पर दोनों शहरों के बीच सफर का समय भी घट जाएगा यानी 1 घंटे के अंदर पूरा हो सकता है. आगरा पहुंचने के बाद यमुना एक्सप्रेस-वे के रास्ते दिल्ली की कनेक्टिविटी भी काफी मजबूत हो जाएगी.



एक्सप्रेस-वे से होगा काफी लाभ

इतना ही नहीं भोपाल-ग्वालियर के बीच बनने वाला यह एक्सप्रेस-वे सिर्फ आने-जाने की सुविधा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि कारोबार और माल ढुलाई के लिए भी अहम माना जा रहा है. पुराने हाईवे पर ट्रैफिक भी लगातार बढ़ रहा है. कई जगह सड़क संकरी होने से वाहन चालकों को परेशानी होती है. इसके चलते हादसे का खतरा भी बना रहता है. ऐसे में नए रास्ते की जरूरत महसूस की गई. ग्रीनफील्ड हाईवे का मतलब है कि इसे पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं, बल्कि नए रूट पर खेतों और खुले इलाकों से होकर बनाया जाएगा. इससे भारी वाहनों और दूसरे ट्रैफिक को तेज रास्ता मिलेगा. सामान की ढुलाई में समय बचेगा और एमपी के उत्तर-मध्य हिस्से में कारोबार को रफ्तार मिल सकती है.