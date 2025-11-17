सिविल सेट… हेल्थ फिट! एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा, कुंडली मिलान की जरूरत खत्म

Civil Score Marriage: एमपी में शादी-ब्याह की सोच तेजी से बदल रही है. जहां पहले रिश्ते तय करने से पहले घंटों कुंडली और गुण-मिलान पर बहस होती थी, वहीं अब लड़की वालों की पहली नजर लड़के की हेल्थ रिपोर्ट, आर्थिक स्थिति और सिविल स्कोर पर जा रही है. कई परिवारों का मानना है कि विवाह टिकाऊ तभी है, जब लड़का कर्ज़ से मुक्त हो और स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह फिट हो.

इंदौर और भोपाल के फैमिली काउंसलर्स बताते हैं कि आधुनिक रिश्तों में अब ग्रह-दोष या राहु–केतु की चिंता पीछे छूट रही है. एक काउंसलर ने बताया कि एक युवती ने विवाह के बाद पता चलने पर कि उनके पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तलाक का केस दायर कर दिया. उनका कहना है कि कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटे क्योंकि लड़के ने शादी से पहले अपना कर्ज छुपा लिया था और बाद में पत्नी पर उसका बोझ डाल दिया.

फिटनेस रिपोर्ट की पूरी जांच

महिला थाना रिकॉर्ड बताता है कि ऐसे दस से अधिक केस दर्ज हैं, जिनमें शादी के बाद आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े सच सामने आने पर वैवाहिक जीवन बिगड़ गया. कई युवतियाँ अब रिश्ता पक्का करने से पहले लड़के की नौकरी, मासिक आय, कर्ज और मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट की पूरी जांच कर रही हैं. कई मामलों में पत्नी को शादी के बाद पता चलता है कि पति भारी कर्ज में डूबा है, और इसी तनाव से रिश्ते टूट जाते हैं.

हेल्थ-फिट दूल्हा को प्राथमिकता

महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे कहती हैं कि लड़कियों को पूरा अधिकार है कि वे शादी से पहले लड़के के व्यवहार, इनकम और लाइफस्टाइल की जानकारी लें. उनका कहना है कि कई बार लड़के का कर्ज या स्वास्थ्य समस्या छुपा देने से वैवाहिक जीवन पर भारी असर पड़ता है और बाद में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है. इसलिए अब परिवार कुंडली से पहले कर्ज़-मुक्त और हेल्थ-फिट दूल्हा चुनने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

