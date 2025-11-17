Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3007777
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

सिविल सेट… हेल्थ फिट! एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा, कुंडली मिलान की जरूरत खत्म

New Marriage Trend in MP: आधुनिक शादियों में कुंडली और गुण–मिलान का महत्व तेजी से कम हो रहा है. एमपी में अब लड़की वाले कर्ज-मुक्त, हेल्थ–फिट और आर्थिक रूप से स्थिर दूल्हे को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि कई रिश्ते शादी के बाद छुपाए गए कर्ज और बीमारी के कारण टूटते पाए गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा
एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा

Civil Score Marriage: एमपी में शादी-ब्याह की सोच तेजी से बदल रही है. जहां पहले रिश्ते तय करने से पहले घंटों कुंडली और गुण-मिलान पर बहस होती थी, वहीं अब लड़की वालों की पहली नजर लड़के की हेल्थ रिपोर्ट, आर्थिक स्थिति और सिविल स्कोर पर जा रही है. कई परिवारों का मानना है कि विवाह टिकाऊ तभी है, जब लड़का कर्ज़ से मुक्त हो और स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह फिट हो.

इंदौर और भोपाल के फैमिली काउंसलर्स बताते हैं कि आधुनिक रिश्तों में अब ग्रह-दोष या राहु–केतु की चिंता पीछे छूट रही है. एक काउंसलर ने बताया कि एक युवती ने विवाह के बाद पता चलने पर कि उनके पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तलाक का केस दायर कर दिया. उनका कहना है कि कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटे क्योंकि लड़के ने शादी से पहले अपना कर्ज छुपा लिया था और बाद में पत्नी पर उसका बोझ डाल दिया.

फिटनेस रिपोर्ट की पूरी जांच
महिला थाना रिकॉर्ड बताता है कि ऐसे दस से अधिक केस दर्ज हैं, जिनमें शादी के बाद आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े सच सामने आने पर वैवाहिक जीवन बिगड़ गया. कई युवतियाँ अब रिश्ता पक्का करने से पहले लड़के की नौकरी, मासिक आय, कर्ज और मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट की पूरी जांच कर रही हैं. कई मामलों में पत्नी को शादी के बाद पता चलता है कि पति भारी कर्ज में डूबा है, और इसी तनाव से रिश्ते टूट जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हेल्थ-फिट दूल्हा को प्राथमिकता
महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे कहती हैं कि लड़कियों को पूरा अधिकार है कि वे शादी से पहले लड़के के व्यवहार, इनकम और लाइफस्टाइल की जानकारी लें. उनका कहना है कि कई बार लड़के का कर्ज या स्वास्थ्य समस्या छुपा देने से वैवाहिक जीवन पर भारी असर पड़ता है और बाद में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है. इसलिए अब परिवार कुंडली से पहले कर्ज़-मुक्त और हेल्थ-फिट दूल्हा चुनने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp marriage newsmp news

Trending news

mp marriage news
सिविल सेट… हेल्थ फिट! एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा
Sir
SIR पर क्या है कांग्रेस का प्लान? MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया खुलासा
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़: धान खरीदी में बन रहे थे रोड़ा! 13 हड़ताली कर्मचारी बर्खास्त, 3 पर FIR
indore news
मोहब्बत के नाम पर खौफनाक खेल! वीडियो कॉल पर मिलती थीं डरावनी धमकियां, फिर युवक ने...
indore news
सिर्फ एक QR Code से होगी पूरी सुरक्षा! इंदौर में GRP की नई पहल से यात्रियों को फायदा
durg news
बंद बोरी में नाली में मिली डरावनी चीज, देखकर घबरा गया सफाई कर्मी; तुरंत दौड़कर भागा
Mahadev
रहस्य: घने जंगलों के बीच कुदरत का करिश्मा, ऐसा शिवलिंग, जिसका आकार हर साल बढ़ता है!
Ijtema
इज्तिमा में क्या बातें करते हें लाखों मुसलमान? क्या होता है इस कार्यक्रम का मकसद
bhopal news
भोपाल में बदली यातायात व्यवस्था, जान लें इज्तिमा का अंतिम दिन का ट्रैफिक प्लान
gariaband news
झोलाछाप डॉक्टर, तंत्र-मंत्र या कुछ और? इस गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत