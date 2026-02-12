एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला, नई दरों को मंजूरी

MP News: नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है. यात्रा भत्ते की नई दरों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब उन्हें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान यात्रा भत्ता मिलेगा. यह निर्णय संचालक मंडल की बैठक में लिया गया.
Madhya pradesh News: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जो प्रदेश के लाखों कर्मियोंके लिए खास मायने रखती है. प्रदेश में निगम से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. जानकारी के अनुसार या फैसला यात्रा भत्ता कि दरों से संशोधित है. मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) ने यात्रा भत्ता की नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है. इस बदलाव का असर निगम में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों पर पड़ेगा.
लघु उद्योग निगम की संचालक मंडल बैठक में कर्मचारी और अधिकारियों के हित में अहम फैसला लिया गया. बैठक में यात्रा भत्ते (TA) से जुड़े प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद नई दरें लागू करने को मंजूरी दी दी गई. निर्णय के अनुसार अब निगम में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को यात्रा भत्ता मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुरूप दिया जाएगा. यानी उन्हें वही दरें और सुविधाएं मिलेंगी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती है. इस फैसले को निगम के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते की नई दरें लागू करने पर फैसला
बता दें कि, लघु उद्योग निगम के संचालक मंडल की यह 294वीं बैठक थी. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निगम अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में कार्य आदेश जारी करेगा. ऐसे में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता की नई दरें लागू करने का फैसला निगम के लिए लिहाद से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
बैठक में कई अहम मुद्दों पर गुई चर्चा
मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के संचालक मंडल की बैठक राज्य के एमएसएमई मंत्री एवं निगम अध्यक्ष चैतन्य कुमार काश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया.
