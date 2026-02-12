Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3106549
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला, नई दरों को मंजूरी

MP News: नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है. यात्रा भत्ते की नई दरों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब उन्हें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान यात्रा भत्ता मिलेगा. यह निर्णय संचालक मंडल की बैठक में लिया गया. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला, नई दरों को मंजूरी

Madhya pradesh News: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जो प्रदेश के लाखों कर्मियोंके लिए खास मायने रखती है. प्रदेश में निगम से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. जानकारी के अनुसार या फैसला यात्रा भत्ता कि दरों से संशोधित है. मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) ने यात्रा भत्ता की नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है. इस बदलाव का असर निगम में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों पर पड़ेगा.

लघु उद्योग निगम की संचालक मंडल बैठक में कर्मचारी और अधिकारियों के हित में अहम फैसला लिया गया. बैठक में यात्रा भत्ते (TA) से जुड़े प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद नई दरें लागू करने को मंजूरी दी दी गई. निर्णय के अनुसार अब निगम में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को यात्रा भत्ता मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुरूप दिया जाएगा. यानी उन्हें वही दरें और सुविधाएं मिलेंगी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती है. इस फैसले को निगम के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते की नई दरें लागू करने पर फैसला 
बता दें कि, लघु उद्योग निगम के संचालक मंडल की यह 294वीं बैठक थी. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निगम अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में कार्य आदेश जारी करेगा. ऐसे में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता की नई दरें लागू करने का फैसला निगम के लिए लिहाद से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में कई अहम मुद्दों पर गुई चर्चा
मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के संचालक मंडल की बैठक राज्य के एमएसएमई मंत्री एवं निगम अध्यक्ष चैतन्य कुमार काश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया.

ये भी पढ़ें: भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद, यहां है पूरी डिटेल

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

municipal employeemadhya pradesh newsTravelling Allowance

Trending news

municipal employee
एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला...
bharat band
भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
mp live news
MP Breaking News: CM करेंगे क्षमता संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, भारत बंद का MP में भी असर, पढ़ें 12 फरवरी की टॉप खबरें
Latest Ujjain News
बाबा महाकाल की नगरी में खुलेगा आयुर्वेदिक AIIMS, CM मोहन यादव ने किया ऐलान...
mp news
भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे थे मामा, पानी पीने गए और गिर पड़े, पलभर में मौत
Ujjain News Hindi
कार ने मारी टक्कर, खिलौने जैसे 3 हिस्सों में बिखरा ट्रैक्टर; 5 सकेंड में हुआ हादसा
chhattisgarh news
वसूली का सबसे निराला तरीका, 1.5 करोड़ फंसे तो रथ पर लगा दी देनदारों की फोटो, जानिए
mp news
बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD
ashok nagar news
MP के नामी व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी! कहा- गलतफहमी मत पालना...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों को मिला बड़ा तोहफा