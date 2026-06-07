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Bhopal News: ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है, जिससे जांच एजेंसी SIT की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं. मामले के अहम सबूत यानी फांसी के लिए इस्तेमाल किए गए फंदे को जब्त करने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर कानूनी सवाल खड़े हुए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने फंदे को जब्त किया था. लेकिन जब्ती की प्रक्रिया के दौरान गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने उसकी पहचान नहीं की. साथ ही जब्ती दस्तावेज में लिगेचर की पहचान करने वाले व्यक्ति का विवरण भी नहीं है.
फांसी के फंदे पर उठे सावल
जानकारी के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने 13 मई को सुबह लगभग 9:42 बजे घटना स्थल से लिगेचर (फंदा) जब्त किया था. हैरानी की बात यह है कि जब्ती दस्तावेज के कॉलम नंबर 5 में जिसमें फंदे की पहचान करने वाले व्यक्ति का विवरण दर्ज किया जाना था ऐसी कोई जानकारी नहीं है. इसके बजाय सिर्फ घटना स्थल से लिखकर औपचारिकता पूरी कर ली गई. इसके अलावा मौके पर मौजूद मुख्य आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने लिगेचर की पहचान करने से साफ इनकार कर दिया, और उन्हें इस जब्ती से संबंधित केस डायरी के हिस्से में शामिल नहीं किया गया.
AIIMS नहीं भेजा गया फंदा
जांच में एक बड़ी चूक सामने आई कि सब-इंस्पेक्टर ने जांच के लिए जब्त किए गए फंदे को समय से AIIMS नहीं भेजा. उन्होंने इसे अपनी कार में ही रखा. दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन 13 मई को तीन और चीजें जब्त की गई थीं और दोनों आरोपियों समर्थ और गिरिबाला सिंह के बारे में जानकारी के साथ उनका ठीक से रिकॉर्ड रखा गया था. फिर भी सबूत की सबसे अहम चीज (फंदा) के मामले में इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया? इन तथ्यों के आधार पर अब एक गंभीर आरोप सामने आया है कि जांच एजेंसी पूरी तरह से आरोपियों के प्रभाव और नियंत्रण में काम कर रही थी.
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