Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /ट्विशा केस में नया खुलासा, फांसी के फंदे पर उठे सवाल, क्या समर्थ और गिरिबाला के इशारे पर काम कर रही थी SIT?

ट्विशा केस में नया खुलासा, फांसी के फंदे पर उठे सवाल, क्या समर्थ और गिरिबाला के इशारे पर काम कर रही थी SIT?

Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत के मामले में जांच एजेंसी SIT के कामकाज और सबूत जब्त करने की प्रक्रिया पर बड़े सवाल उठे हैं. खुलासा हुआ है कि 13 मई को सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने जो फंदा (लिगेचर) जब्त किया था, उसकी पहचान गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने नहीं की थी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 07, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:12 AM IST
ट्विशा केस में नया खुलासा, फांसी के फंदे पर उठे सवाल, क्या समर्थ और गिरिबाला के इशारे पर काम कर रही थी SIT?

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या समर्थ और गिरिबाला के इशारे पर काम कर रही थी SIT? फांसी के फंदे पर उठे सवाल
Twisha Sharma Case25 min ago
2
damoh news1 hr ago
3
MP Breaking News LIVE1 hr ago
4
mp news2 hrs ago
5
mp teacher news3 hrs ago