भोपाल में दुर्गा पूजा के लिए नए नियम, आईडी वेरिफिकेशन के साथ ये चीजें जरूरी, जानें सबकुछ

New Rules For Durga Puja In Bhopal: राजधानी भोपाल में दुर्गा पूजा 2025 के दौरान होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में आयोजन समितियों को कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

भोपाल में दुर्गा पूजा के लिए नए नियम

दरअसल, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है. इस दौरान जगह-जगह गरबा का आयोजन होता है. इसे देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में आयोजन समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना पहचान पत्र (ID verification) किए किसी को भी आयोजन स्थल में प्रवेश न दें. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे.

आईडी वेरिफिकेशन के साथ ये चीजें जरूरी

प्रमुख निर्देशों में यह भी शामिल है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के सत्यापन के कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा आयोजन समितियों को कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि आग से बचाव सुनिश्चित हो सके. आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम स्थल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु/घातक हथियार का प्रयोग या प्रदर्शन न करे. साथ ही प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था और विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित करने के बाद विद्युत विभाग से प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य होगा. इन सभी निर्देशों का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

