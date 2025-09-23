भोपाल में दुर्गा पूजा के लिए नए नियम, आईडी वेरिफिकेशन के साथ ये चीजें जरूरी, जानें सबकुछ
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2933121
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में दुर्गा पूजा के लिए नए नियम, आईडी वेरिफिकेशन के साथ ये चीजें जरूरी, जानें सबकुछ

Bhopal News: भोपाल में दुर्गा पूजा 2025 के लिए ज़िला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जारी की है. बिना पहचान सत्यापन के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा क्या-क्या निर्देश है जानिए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में दुर्गा पूजा के लिए नए नियम, आईडी वेरिफिकेशन के साथ ये चीजें जरूरी, जानें सबकुछ

New Rules For Durga Puja In Bhopal: राजधानी भोपाल में दुर्गा पूजा 2025 के दौरान होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में आयोजन समितियों को कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: 'पूनम पांडे को सूर्पनखा का रोल दो...' मंदोदरी के किरदार पर कंप्यूटर बाबा का तीखा वार, ये क्या कह दिया?

 

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल में दुर्गा पूजा के लिए नए नियम
दरअसल, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है. इस दौरान जगह-जगह गरबा का आयोजन होता है. इसे देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में आयोजन समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना पहचान पत्र (ID verification) किए किसी को भी आयोजन स्थल में प्रवेश न दें.  साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: अब बाढ़-बारिश में भी नहीं उखड़ेंगे रोड! मध्य प्रदेश में इस खास तकनीक से बनाई जाएंगी सड़कें, जानें क्या है प्लान?

 

आईडी वेरिफिकेशन के साथ ये चीजें जरूरी
प्रमुख निर्देशों में यह भी शामिल है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के सत्यापन के कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा आयोजन समितियों को कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि आग से बचाव सुनिश्चित हो सके. आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम स्थल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु/घातक हथियार का प्रयोग या प्रदर्शन न करे. साथ ही प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था और विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित करने के बाद विद्युत विभाग से प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य होगा. इन सभी निर्देशों का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
भोपाल में दुर्गा पूजा के लिए नए नियम, आईडी वेरिफिकेशन के साथ ये चीजें जरूरी, जानें
mp news
'पूनम पांडे को सूर्पनखा का रोल दो...' मंदोदरी के किरदार पर कंप्यूटर बाबा का तीखा वार
dhar news
शादी से मना किया, तो आशिक ने दिनदहाड़े प्रेमिका-पिता पर बरसाए चाकू
indore news
इंदौर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 9 लोगों को MY अस्पताल में कराया भर्ती, राहत बचाव
cg naan scam
ईडी रिमांड पर रिटा. IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, नान घोटाले में हुई गिरफ्तारी
Narmadapuram news
पोते की चाहत में 4 महीने की पोती को उतारा मौत के घाट, मुंह में कपड़ा ठूंसकर....
narayanpur news
नारायणपुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, दो 40-40 लाख के इनामी नक्सली ढेर
cg narayanpur news
साय सरकार की बड़ी सौगात, नारायणपुर से धौड़ाई तक बनेगी 32 KM लंबी चमचमाती सड़क...
anuppur news
'लड़कियों को लड़के वाले...', छात्राओं ने स्पोर्ट टीचर पर लगाए गंभीर आरोप
GST 2.0
GST हुआ कम, लेकिन दुकानदार अब भी ले रहा पुराने दाम? जानें कहां और कैसे करें शिकायत
;