पेंशनर्स को OTP, UPI PIN और CVV साझा करना पड़ सकता है भारी! CSC कर्मचारी बनकर आ रहे फर्जी कॉल, साइबर पुलिस अलर्ट

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Bhopal News: साइबर अपराधियों ने भोपाल समेत पूरे इलाके में बुजुर्गों और पेंशनभोगियों को निशाना बनाने के लिए एक नया और खतरनाक तरीका अपनाया है. पेंशनभोगियों को आजकल उनके लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी वाले कॉल आ रहे हैं. ये साइबर अपराधी बैंक अधिकारी, पेंशन विभाग के प्रतिनिधि या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के कर्मचारी बनकर बुजुर्गों से संपर्क करते हैं.
पेंशनर्स को बनाया जा रहा निशाना
बातचीत के दौरान ठग पेंशनर्स को डराते हैं कि अगर उन्होंने तुरंत अपने सर्टिफ़िकेट अपडेट नहीं किए, तो उनकी आने वाली पेंशन पेमेंट रोक दी जाएगी. इस डर का फायदा उठाकर, वे पीड़ितों के मोबाइल फोन पर फर्ज़ी लिंक या खतरनाक APK फाइलें भेजते हैं. कई मामलों में वे पीड़ितों को AnyDesk या TeamViewer जैसे स्क्रीन-शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए बहकाते हैं, जिससे उन्हें मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है और वे बैंक अकाउंट की गोपनीय जानकारी चुरा लेते हैं.
OTP, UPI PIN और CVV साझा करना पड़ सकता है भारी
इस बढ़ते खतरे को देखते हुए साइबर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है. पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, UPI PIN, CVV नंबर या बैंक की जानकारी शेयर न करें. पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) केवल अधिकृत सरकारी डिजिटल पोर्टल (जैसे जीवन प्रमाण) के ज़रिए या अपनी बैंक शाखा में जाकर ही अपडेट करना चाहिए. किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन को दी जानी चाहिए.
साइबर ठगों से बचने के लिए क्या करें
साइबर फ्रॉड करने वालों से बचने के लिए किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें. अपना लाइफ सर्टिफिकेट सिर्फ़ अधिकृत सरकारी पोर्टल, बैंक ब्रांच या अधिकृत CSC सेंटर के जरिए ही अपडेट करवाएं. किसी के कहने पर AnyDesk, TeamViewer या दूसरे रिमोट एक्सेस वाले ऐप्स डाउनलोड न करें और अपना OTP, UPI PIN, CVV या बैंक की जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.
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