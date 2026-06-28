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पेंशनर्स को OTP, UPI PIN और CVV साझा करना पड़ सकता है भारी! CSC कर्मचारी बनकर आ रहे फर्जी कॉल, साइबर पुलिस अलर्ट

Bhopal News: भोपाल साइबर पुलिस ने पेंशनभोगियों को सलाह दी है कि वे लाइफ सर्टिफ़िकेट अपडेट से जुड़े साइबर फ्रॉड को लेकर सतर्क रहें. ठग बैंक, पेंशन विभाग या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के कर्मचारी बनकर फोन कर रहे हैं और पेंशन रुकने का डर दिखाकर फर्ज़ी लिंक या APK फाइलें भेज रहे हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 28, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:06 AM IST
पेंशनर्स को OTP, UPI PIN और CVV साझा करना पड़ सकता है भारी! CSC कर्मचारी बनकर आ रहे फर्जी कॉल, साइबर पुलिस अलर्ट
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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