MP में आएगी तबादला नीति, 1 महीने के लिए हटेगी पाबंदी, प्रभारी मंत्री होंगे पॉवरफुल

MP Govt News: मध्य प्रदेश में साल 2026 के लिए जल्द ही नई तबादला नीति लागू हो सकती है. बुधवार को भोपाल में एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम मोहन यादव ने इसके संकेत दिए हैं. जिसमें सरकार जल्द ही जीएडी का ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसके बाद इसे अप्रैल के आखिरी तक कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है. जिसके बाद नई तबादला नीति लागू हो सकती है. माना जा रहा है कि करीब 1 महीने के लिए ट्रांसफरों पर लगी पाबंदी को हटाया जा सकता है. जिसमें जिले के प्रभारी मंत्रियों के पास ट्रांसपर के पॉवर होंगे. ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी मनपसंद जगह पर काम करने का मौका मिल सकता है.

एमपी सरकार ला सकती है पॉलिसी

बताया जा रहा है कि बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई सीनियर मंत्रियों और विधायकों ने तबादला नीति पर से रोक हटाने की मांग की थी. जिस पर सीएम मोहन यादव ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है. हालांकि यह भी तय किया जाएगा कि सभी विभागों में कुल तबादलों का केवल 10 प्रतिशत तक ही ट्रांसफर होगा. इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. क्योंकि लंबे समय से ट्रॉसफर पॉलिसी की मांग उठ रही थी. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अब इस पर तेजी से विचार कर रही है और जल्द ही इस प्रक्रिया पर काम शुरू हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रभारी मंत्रियों के पास होंगे अधिकार

नई तबादला नीति में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर के अधिकार जिले के प्रभारी मंत्रियों के पास ही होंगे. जिसमें जिला स्तर पर तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर भी शामिल होंगे. हालांकि ट्रांसफर के प्रस्ताव संबंधित जिलों के कलेक्टरों की तरफ से ही प्रस्तावित होंगे. लेकिन कलेक्टरों की सूची में मंत्रियों की तरफ से बदलाव किया जा सकेगा और उसका आदेश भी जारी होगा. सरकार केवल 10 प्रतिशत तक तबादले करने की तैयारी में हैं ऐसे में ट्रांसफर पॉलिसी एमपी में इस बार समय से लागू होने की संभावना बनती दिख रही है.

अपने संबंधित जिले में पोस्टिंग की चाह रखने वाले एमपी के कर्मचारियों के लिए यह अच्छा मौका रहेगा. जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में काम शुरू कर सकती है. जिसका फायदा कर्मचारियों को होगा.

ये भी पढे़ंः MP GK: ये हैं मध्य प्रदेश के पांच सबसे बड़े बांध, बिजली से सिंचाई का उठा रहे भार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!