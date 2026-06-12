शिकायतकर्ता का आरोप

शिकायत के साथ नवनिधि शर्मा ने एक फोटो भी जारी की है, जिसमें श्रेयस सक्सेना जो 'लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम' से जुड़े असिस्टेंट एडवोकेट हैं. समर्थ सिंह की शादी में डांस करते हुए दिख रहे हैं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि 15 मई को अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान वे आरोपी के प्राइवेट वकील के साथ कोर्ट में भी मौजूद थे. शिकायत में 'चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसेल' रीना वर्मा का भी जिक्र है. आरोप है कि जब 2 जून को CBI ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, तो उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि लीगल एड वकीलों की सक्रिय भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले से ही प्राइवेट वकील मौजूद थे.