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Twisha Sharma death case: भोपाल में अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब कानूनी सहायता व्यवस्था (लीगल एड) से जुड़े कुछ वकीलों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है. मामले को लेकर ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया को शिकायत भेजी है.शिकायत में उन्होंने लीगल एड से जुड़े कुछ वकीलों और एक अधिकारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका आरोप है कि मामले की प्रक्रिया के दौरान कुछ पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जानी चाहिए.
नवनिधि शर्मा ने संबंधित संस्थाओं से पूरे मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने का अनुरोध किया है, ताकि तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए नियुक्त कुछ वकील, आरोपी गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह के पक्ष में सक्रिय रूप से काम करते हुए दिखे. शिकायतकर्ता का कहना है कि ये नियुक्तियां उस समय की गई थीं जब गिरीबाला सिंह भोपाल में जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर थीं.
शिकायतकर्ता का आरोप
शिकायत के साथ नवनिधि शर्मा ने एक फोटो भी जारी की है, जिसमें श्रेयस सक्सेना जो 'लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम' से जुड़े असिस्टेंट एडवोकेट हैं. समर्थ सिंह की शादी में डांस करते हुए दिख रहे हैं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि 15 मई को अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान वे आरोपी के प्राइवेट वकील के साथ कोर्ट में भी मौजूद थे. शिकायत में 'चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसेल' रीना वर्मा का भी जिक्र है. आरोप है कि जब 2 जून को CBI ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, तो उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि लीगल एड वकीलों की सक्रिय भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले से ही प्राइवेट वकील मौजूद थे.
कौन होते लीगल एड वकील?
लीगल एड वकील (Legal Aid Lawyer) वे वकील होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर या जरूरतमंद लोगों को मु्फ्त कानूनी मदद देते हैं. भारत में ये सेवाएं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA), स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (SLSA) और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के जरिए दी जाती हैं.
लीगल एड वकील क्या करते हैं?
मुफ्ता कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है?
लीगल एड वकीलों की नियुक्ति कौन करता है?
डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी योग्य वकीलों का एक पैनल बनाती है और जरूरतमंद व्यक्ति का केस लड़ने के लिए उनमें से किसी एक वकील को नियुक्त करती है.
शिकायत में इन बिंदुओं पर जांच की मांग
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