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ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़, पिता ने स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

Twisha Sharma death case: भोपाल में अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़ आ गया है. ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने कानूनी सहायता व्यवस्था (लीगल एड) से जुड़े कुछ वकीलों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Published: Jun 12, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:21 PM IST
ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़, पिता ने स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

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