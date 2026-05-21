ट्विशा शर्मा के आखिरी शब्द क्या थे? भाभी ने किया खुलासा, ड्रग्स और बीमारी के आरोपों पर भी दिया जवाब

Twisha Sharma Case Update: भोपाल के कटारा हिल्स में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है. ट्विशा की मौत को शुरू में आत्महत्या माना गया था. लेकिन उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि यह दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला है. अब ट्विशा की भाभी राशि शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई गंभीर खुलासे किए हैं.

ट्विशा शर्मा के आखिरी शब्द क्या थे?

ट्विशा की भाभी राशि शर्मा के अनुसार ट्विशा अपने पति समर्थ सिंह के बर्ताव के कारण बेहद परेशान और भारी तनाव में थी. उन्होंने बताया कि मौत से पहले हुई आखिरी बातचीत के दौरान ट्विशा ने अपने मायके लौटने, अपनी नौकरी फिर से शुरू करने और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की इच्छा जाहिर की थी. परिवार का आरोप है कि ससुराल में उसे लगातार मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था.

भाभी ने किया खुलासा

टाइम्स नाउ के साथ हाल ही में हुई बातचीत में ट्विशा शर्मा की भाभी राशि शर्मा ने कहा, "ट्विशा अक्सर उस उत्पीड़न के बारे में बात करती थी जो उसे अपने पति समर्थ सिंह के हाथों झेलना पड़ रहा था. ट्विशा बार-बार अपने मायके लौटने, अपना करियर फिर से शुरू करने और एक नई शुरुआत करने की जिद करती थी. लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई." राशि ने आगे कहा, " हम उसके अंतिम संस्कार उसी तरह से करना चाहते हैं जैसे वे किए जाने चाहिए. समर्थ सिंह के रवैये के कारण ट्विशा बहुत ज्यादा डिप्रेसन में थी. हमारी आखिरी बातचीत में जो एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर हुई थी, उसने कहा था मैं घर वापस आना चाहती हूँ. मैं काम करना चाहती हूं और इस सारी बकवास को पीछे छोड़ देना चाहती हूं."

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ड्रग्स और बीमारी के आरोपों पर भी दिया जवाब

दूसरी ओर ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ट्विशा को मानसिक रूप से बीमार, सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाली बताया था. उन्होंने दावा किया कि ट्विशा मानसिक तनाव और अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ी परेशानियों से जूझ रही थी. राशि शर्मा ने अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए ट्विशा शर्मा की सास की कड़ी आलोचना की.

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ट्विशा की सास पर गंभीर आरोप

ट्विशा की भाभी ने आगे बताया कि गिरिबाला ने यह भी दावा किया था कि ट्विशा के माता-पिता ने उसे पैसे कमाने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए मजबूर किया था और बाद में उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे. कथित तौर पर इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी मानसिक सेहत बिगड़ गई थी. उन्होंने अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. राशि शर्मा ने कहा कि गिरिबाला के दावे पूरी तरह से मानहानिकारक थे और उनसे यह जाहिर होता था कि ट्विशा की मौत का सिंह परिवार पर कोई असर नहीं पड़ा था. गिरिबाला के इस सार्वजनिक बयान से यह संकेत मिलता है कि जब ट्विशा जिंदा थी, तब शायद गिरिबाला उसके साथ और भी बुरा बर्ताव करती रही होगी.