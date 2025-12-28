Advertisement
भोपाल

नए साल 2026 को लेकर भोपाल पुलिस का 'मास्टर प्लान! इन लोगों के लिए पूरे शहर में बिछाया चक्रव्यूह

Bhopal Police News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. दरअसल, नए साल के मौके पर अवैध पार्टियां, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करने के लिए योजना बनाई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:53 PM IST
भोपाल पुलिस का 'मास्टर प्लान!
Bhopal Police New Year Plan: नए साल के मौके पर पुलिस अलर्ट मोर्ड पर आ गई है. इसके लेकर पुलस ने गुप्त फार्म हाउस पार्टी या फिर बिना अनुमति के आयोजन करने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. बता दें कि पुलिस की तरफ से न्यू ईयर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा तैयार किया गया है, जिसे 'प्लान-31' दिया गया है. इसके तहत अवैध पार्टी, हुड़दंग, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी. पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, तैयारी सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फार्म हाउस और बाहरी इलाकों में होने वाली पार्टियों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी. बता दें कि कोलार रोड, रातीबड़, मिसरोद, एयरपोर्ट रोड और नर्मदापुरम रोड जैसे इलाकों में लगभग 22 चेकिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं. इन प्वाइंट्स पर संबंधित थाना इलाकों के अनुभवी पुलिसकर्मी तैना रहेंगे. इतना ही नहीं, बाहर से आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. 

तत्काल कार्रवाई के निर्देश
क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के अलग-अलग ग्रुप पर भी नजर रख रही हैं. बिना अनुमति होने वाली पार्टियों की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. होटल, क्लब और ढाबा संचालकों को भी चेताया गया है कि नियमों का उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्रवाई तय है. साथ ही ड्रग्स और अवैध शराब की सप्लाई रोकने के लिए मुखबिरों को सक्रिय कर दिया गया है.

भारी पुलिस बल रहेगा तैनात
न्यू ईयर की रात शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और पेट्रोलिंग लगातार की जाएगी. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी और मौके पर ही कार्रवाई होगी. पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने बताया कि मकसद किसी का जश्न बिगाड़ना नहीं, बल्कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है. पुलिस की अपील है कि लोग नियमों का पालन करें और नया साल सुरक्षित, संयमित और जिम्मेदारी के साथ मनाएं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

Bhopal PoliceBhopal Police Alert

