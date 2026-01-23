भोपाल जाने वालों के लिए खुशखबरी! 300 करोड़ की लागत से चकाचक होगा MP का यह फोरलेन, नई डीपीआर तैयार

Advertisement
Biaora Bhopal Four Lane: राजगढ़ जिले के ब्यावरा से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-46 का पुनर्निर्माण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की नई डीपीआर तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजी गई है. मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:45 AM IST
Biaora Bhopal Four Lane: राजगढ़ जिले के ब्यावरा से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-46 का पुनर्निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से नई डीपीआर तैयार की गई है, जिसे मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रालय भेजा दिया गया है. स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है.

परियोजना के तहत ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक के हिस्से पर 150 करोड़ रुपए, जबकि नरसिंहगढ़ से भोपाल तक के फोरलेन पर भी 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सड़क के निए सिरे से निर्माण से इस मार्ग पर यातायात सुविधा और सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है. ब्यावरा से भोपाल तक बनने वाले फोरलेन हाईवे का पुनर्निर्माण किया जाएगा. इस निर्माण से पहले मार्ग में सामने आई तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा, वहीं जरूरत के मुताबिक कुछ हिस्सों में डिजाइन में बदलाव भी किए जाएंगे. इससे अगले साल से राजधानी भोपाल की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम होने की उम्मीद है.

2019-20 में हुआ था  ब्यावरा-भोपाल नेशनल हाईवे का निर्माण 

बता दें कि ब्यावरा-भोपाल नेशनल हाईवे का निर्माण 2019-20 में करीब 1087 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था. लगभग 106 किलोमीटल लंबे इस फोरलेन के निर्माण के दौरान कई स्तर पर अनियमितताएं सामने आई थीं, जिसके चलते तीन ठेकेदारों को बदला गया. हर नए ठेकेदार ने अधूरे काम को जल्द पूरा करने पर जोर दिया, जिससे कई तकनीकी कमियां बनी रहीं. 

ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक का फोरलेन का नए सिरे से होगा निर्माण
 वर्तमान स्थिति यह है कि ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक का फोरलेन कई स्थानों पर जमीन के स्तर से नीचे बना हुआ है. बारिश के मौसम में यहां जलभराव की समस्या भी सामने आती है. इन खामियों को देखते हुए अब मार्ग का पूरी तरह नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा. नई योजना के तहत ब्यावरा से नरसिंहगढ़ के बीच सड़क की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही जलनिकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए हर एक किलोमीटर पर एक पुलिया बनाई जाएगी. वहीं नरसिंहगढ़ से भोपाल तक के हिस्से में डामर वाली सड़क का पूर्ण डामरीकरण किया जाएगा, जिससे सड़क की गुणवत्ता और टिकाऊपन में सुधार होगा.

