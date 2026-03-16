अब अंगूठा नहीं लगाया तो अटक सकता है मानदेय! एमपी में NHM ने बदली सैलरी व्यवस्था

MP Health Department Sallary System: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्यप्रदेश ने संविदा कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब इन सभी कर्मचारियों को भुगतान पाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. यानी कर्मचारी को अपनी उपस्थिति और पहचान की पुष्टि अंगूठा लगाकर करनी होगी. इसके बाद ही भुगतान से जुड़ी जानकारी कोषालय तक भेजी जाएगी. यह नई व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी भुगतान की संभावनाओं को खत्म करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है.

नई व्यवस्था को प्रदेशभर में 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा. इसके पहले सभी संबंधित कर्मचारियों का पंजीकरण कराना जरूरी होगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसके लिए 25 मार्च 2026 की अंतिम तारीख तय की है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय रहते सभी कर्मचारियों का पंजीकरण पूरा कराएं. इसके लिए जिलों और ब्लॉक स्तर पर विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी कर्मचारी को प्रक्रिया में परेशानी न हो और भुगतान व्यवस्था समय पर शुरू हो सके.

एक खास एप्लीकेशन तैयार

पंजीकरण के लिए कर्मचारियों को एसएनए स्पर्श पोर्टल पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा. इसके लिए एक खास आधार गेटवे एप्लीकेशन तैयार की गई है. विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शिविर आयोजित करें या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि कर्मचारी आसानी से पंजीकरण करा सकें. स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि तय समयसीमा से पहले सभी का डाटा सिस्टम में दर्ज हो जाए और अप्रैल से भुगतान बिना रुकावट जारी रहे.

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कई जिलों में आई गड़बड़ियां

दरअसल, कुछ समय पहले भोपाल समेत कई जिलों में उपस्थिति से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं. जांच में पाया गया कि कुछ मामलों में कर्मचारी कार्यस्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ऐप में दर्ज हो रही थी. इसी को देखते हुए विभाग ने बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का फैसला लिया. एनएचएम के वित्त संचालक वीरभद्र शर्मा के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके.

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