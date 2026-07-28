/भोपाल को मिल रहा नया रेलवे स्टेशन, जानिए इससे यात्रियों का कैसे बचेगा समय; लोगों को कितना होगा फायदा

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. हाल ही में 'भूतिया' और वीरान रेलवे स्टेशन के रूप में चर्चा में आए निशातपुरा रेलवे स्टेशन का सीएम डॉ. मोहन यादव आज (28 जुलाई) उद्घाटन करने जा रहे हैं. इसके बाद मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ एक्सप्रेस का संचालन निशातपुरा स्टेशन से किया जाएगा. शहर की बढ़ती आबादी और ट्रेनों के दबाव को देखते हुए निशातपुरा रेलवे स्टेशन आने वाले समय में भोपाल के लिए बड़ी राहत देगा और इससे भोपाल के लोगों को भी कई फायदे होंगे. रानी कमलापति (हबीबगंज) और भोपाल मुख्य जंक्शन के बाद यह भोपाल शहर का तीसरा प्रमुख सैटेलाइट स्टेशन बन गया है.
अक्सर उज्जैन-इंदौर की तरफ से आकर बीना-झांसी या दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों को भोपाल जंक्शन पर इंजन बदलने (रिवर्सल) या आउटर पर रुकने के कारण काफी समय लगता था. निशातपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. तो चलिए आपको बताते हैं कि निशातपुरा रेलवे स्टेशन के चालू होने से भोपाल और मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को सीधे क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं.
1. भोपाल मुख्य जंक्शन पर घटेगा प्लेटफॉर्म का दबाव
भोपाल जंक्शन मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, जहां रोजाना 150 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं. मालगाड़ियों और बायपास रूट की पैसेंजर ट्रेनों के निशातपुरा शिफ्ट होने से भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म खाली रहेंगे. आउटर पर ट्रेनों को सिग्नल के इंतजार में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे मुख्य स्टेशन पर आने-जाने वाली बाकी ट्रेनें भी समय पर चल सकेंगी.
2. करोंद, निशातपुरा और बैरसिया रोड के रहवासियों को राहत
भोपाल के उत्तरी हिस्से (जैसे करोंद, निशातपुरा, बैरसिया रोड, अयोध्या बायपास और गांधी नगर) में रहने वाले लाखों लोगों को अब ट्रेन पकड़ने के लिए भोपाल जंक्शन या रानी कमलापति स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन इलाकों के रहवासियों को भोपाल जंक्शन पहुंचने के लिए शहर के भारी ट्रैफिक और जाम से नहीं जूझना पड़ेगा. घर के पास ही स्टेशन मिलने से स्थानीय लोगों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी.
3. 30 से 45 मिनट तक समय की सीधी बचत
इंदौर और उज्जैन की ओर से आकर बीना या सागर की दिशा में जाने वाली कई ट्रेनों को पहले भोपाल जंक्शन जाना पड़ता था. वहां ट्रेन का इंजन उल्टा करना पड़ता था, जिसमें 30 से 45 मिनट का अतिरिक्त समय खराब होता था. निशातपुरा स्टेशन सीधे बीना-उज्जैन बायपास लाइन पर स्थित है. अब ये ट्रेनें भोपाल जंक्शन पर बिना रुकें सीधे निशातपुरा होकर निकल सकेंगी, जिससे यात्रियों के आधे घंटे से अधिक समय की बचत होगी.
4. मालवा और बुंदेलखंड के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी
यह स्टेशन केवल भोपाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक का काम करेगा. उज्जैन, देवास, इंदौर (मालवा क्षेत्र) से बीना, छतरपुर, खजुराहो (बुंदेलखंड क्षेत्र) की ओर जाने वाली मेमू (MEMU) और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव यहां सुचारू होगा. दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों के लिए कम दूरी की यात्रा अब ज्यादा सुगम और किफायती हो जाएगी.
5. स्टेशन पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
निशातपुरा स्टेशन को यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. यात्रियों के उठने-बैठने के लिए कवर्ड शेड और चौड़े प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नया फुट ओवरब्रिज बनाया गया है. जनरल और आरक्षित टिकटों के लिए काउंटर, दिव्यांग अनुकूल रैंप और स्वच्छ प्रतीक्षालय बनाया गया है. दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्पेस की व्यवस्था की गई है.
बता दें कि जून 2023 में निशातपुरा रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया था और 3 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अब तक इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुक रही थीं. मंजूरी और तकनीकी बदलावों की जरूरत के कारण बार-बार हुई देरी का नतीजा यह हुआ कि लगभग तीन साल तक वहां न तो कोई रेलवे स्टाफ तैनात किया गया, न ही कोई ट्रेन रुकी और न ही यात्रियों की कोई आवाजाही हुई. इसी वजह से यह स्टेशन सुनसान रहने लगा और इसके बाद इस स्टेशन पर वो लोग पहुंचने लगे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत-प्रेत की तलाश में रोमांच की उम्मीद रखते हैं. फिर लोग इस स्टेशन को 'भूतिया स्टेशन' कहने लगे थे.