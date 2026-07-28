Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /भोपाल को मिल रहा नया रेलवे स्टेशन, जानिए इससे यात्रियों का कैसे बचेगा समय; लोगों को कितना होगा फायदा

भोपाल को मिल रहा नया रेलवे स्टेशन, जानिए इससे यात्रियों का कैसे बचेगा समय; लोगों को कितना होगा फायदा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (28 जुलाई) शाम 5:15 बजे निशातपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और मालवा एक्सप्रेस के अलावा रेवांचल एक्सप्रेस के निशातपुरा स्टेशन पर ठहराव का शुभारंभ करेंगे.

Written BySumit Rai
Published: Jul 28, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:36 PM IST
भोपाल को मिल रहा नया रेलवे स्टेशन, जानिए इससे यात्रियों का कैसे बचेगा समय; लोगों को कितना होगा फायदा

About the Author

Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @imSumitKRai से कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोपाल को मिल रहा नया रेलवे स्टेशन, जानिए इससे यात्रियों का कैसे होगा फायदा?
nishatpura railway station30 min ago
2
ujjain news1 hr ago
3
cm mohan yadav1 hr ago
4
Morena news2 hrs ago
5
bhopal news3 hrs ago