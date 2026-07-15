6 करोड़ का स्टेशन बना, लेकिन आज तक नहीं रुकी एक भी ट्रेन....लोग बोले- रात में लगता है डर

राज्य चुनें
भोपाल का निशातपुरा रेलवे स्टेशन जिसे ₹6 करोड़ की भारी लागत से बनाया गया था, अब विभाग की लापरवाही के कारण खंडहर बनने की कगार पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस स्टेशन का उद्घाटन किया था, लेकिन यात्रियों के लिए सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं. उद्घाटन के दो साल बाद भी न तो वहां कोई स्टाफ तैनात किया गया है और न ही किसी ट्रेन के वहां रुकने का शेड्यूल तय किया गया है.
रात में पसर जाता है सन्नाटा
इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, शेल्टर, बेंच और लाइटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी यात्री इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं. स्टेशन दिन भर सुनसान रहता है और रात में यहां अजीब सी खामोशी छा जाती है, जिससे स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों के मन में डर का माहौल बन जाता है. लोग तो इसे 'भूतिया स्टेशन' भी कहने लगे हैं.
लोग बोले- रात में लगता है डर
स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय स्टेशन का माहौल डरावना लगता है और इसे लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. रेलवे अधिकारियों ने भी माना है कि यहां का माहौल अजीब लगता है. भोपाल डिवीजन के एक कर्मचारी ने कहा कि ट्रेनों, स्टाफ या यात्रियों की गैर-मौजूदगी में रात के समय यह जगह डरावनी लगती है. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह जगह सचमुच भूतिया है या नहीं.
वहीं स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि अगर स्टेशन चालू हो जाता है, तो इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय व्यवसायों को फायदा होगा. साथ ही, तरह-तरह की चिंताजनक अफवाहों पर भी विराम लग जाएगा.
साल 2024 में पीएम मोदी ने किया था उद्धघाटन
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में इस स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअली किया था. लगभग ₹6 करोड़ की लागत से बने इस आधुनिक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम, लाइटिंग और यात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. फिर भी अब तक यहां कोई ट्रेन नहीं रुकी है. स्टेशन पर न तो कोई स्टाफ तैनात है और न ही यात्रियों की कोई आवाजाही होती है, जिससे रेलवे के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!