एमपी में बिछेगा सड़कों जाल! नितिन गडकरी ने किया 255KM लंबे भोपाल-जबलपुर एक्सप्रेस-वे का ऐलान
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

एमपी में बिछेगा सड़कों जाल! नितिन गडकरी ने किया 255KM लंबे भोपाल-जबलपुर एक्सप्रेस-वे का ऐलान

Jabalpur-Bhopal Expressway: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज एमपी को कई सड़कों का तोहफा दिया है. जिसमें सबसे प्रमुख 225 किलोमीटर लंबा भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे है. जो एमपी के विकास की रफ्तार को और तेज कर देगा. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:25 PM IST
Nitin Gadkari Big Announcement for MP: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. आज यानी शनिवार को उन्होंने जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया. इस खास मौके पर उन्होंने 4250 करोड़ रुपए की लागत वाली 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे बड़ी घोषणा जबलपुर और भोपाल के बीच एक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की की.

जबलपुर-भोपाल एक्सप्रेसवे की घोषणा
जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई बड़ी घोषणाएं की. इस दौरान उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 255 किलोमीटर लंबे भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा की है. इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से जबलपुर और भोपाल के बीच की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी और लोगों आने में काफी कम समय लगेगा. इससे सुगम यातायात के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य भी विकास कार्यों की घोषणाएं की. जिसमें नए एक्सप्रेस-वे, सड़कों का चौड़ीकरण, नए फ्लाईओवर और रोप-वे शामिल है.

टाइगर कॉरिडोर की घोषणा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5500 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण 'टाइगर कॉरिडोर' परियोजना की भी घोषणा की है. इस कॉरिडोर से कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व को 4-लेन सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा. इस परियोजना से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगी ही साथ ही साथ  इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक होगी.  टाइगर कॉरिडोर के बन जाने से जबलपुर से टाइगर रिजर्व तक पहुंचना आसान हो जाएगा. 

आदिवासी क्षेत्रों में भी बनेंगी सड़कें

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बलपुर से मंडला तक आदिवासी अंचल के लिए भी नई सड़कें बनाने की मंजूरी देदी ही. इससे आदिवासी अंचलों में विकास के साथ-साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं मध्य प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन की दृष्टि से एक नई रफ्तार देंगी.

ये भी पढ़ें- जबलपुर में नितिन गडकरी ने क्यों लिया कमलनाथ का नाम, पूर्व सीएम बोले-आप बधाई के पात्र

ये भी पढ़ें- जबलपुर में नितिन गडकरी ने क्यों लिया कमलनाथ का नाम, पूर्व सीएम बोले-आप बधाई के पात्र

 

Jabalpur-Bhopal ExpresswayNitin Gadkari

